Toàn cảnh 7 cây cầu vượt sông Hồng được Hà Nội khởi công trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội khi thành phố đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng.

7 cây cầu mới được khởi công gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Vân Phúc. Con số này gần bằng tổng số cầu vượt sông Hồng được xây dựng trong hơn một thế kỷ trước đó.

Dự án cầu Tứ Liên và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu thuộc nhóm dự án A, chính thức khởi công ngày 19/5/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính lớn, trụ tháp cao, sơ đồ dây đan chéo tạo điểm nhấn kiến trúc.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Trong đó cầu Tứ Liên có chiều dài 2,9 km, cầu chính dài 1 km, quy mô mặt cắt ngang bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ...

Theo kế hoạch, dự án cầu Tứ Liên được thi công trong thời gian 30 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Cầu nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Cầu Ngọc Hồi được khởi công vào tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Toàn tuyến dài khoảng 7,5 km, trong đó phần thuộc Hà Nội dài 5,2 km và Hưng Yên 2,3 km. Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi rộng 38 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, kết nối trực tiếp tuyến Vành đai 3,5 Hà Nội với đường đê Tả Hồng, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh vai trò giao thông, cầu còn được trang bị hệ thống đường song hành hai bên, đảm bảo lưu thông thuận tiện cho các phương tiện.

Dự kiến cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành trong quý I/2028. Khi tuyến Vành đai 3,5 cùng cầu Ngọc Hồi hoàn thiện, giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên sẽ được kết nối trực tiếp, đồng bộ với hệ thống các đường hướng tâm của thành phố. Nhờ đó, nhiều phương tiện từ phía Bắc, Tây - Bắc đi về hướng Đông - Nam sẽ không còn phải đi qua trung tâm, giúp phân luồng hiệu quả và giảm áp lực lên các tuyến đường hiện hữu như Vành đai 3, đường Giải Phóng hay đường 70.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, TP Hà Nội thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất có giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách thành phố.

Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn các phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề. Chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, gồm 6 nhịp, mặt cắt ngang lên tới 43 m.

Cầu được bố trí 6 làn xe cơ giới, cùng 2 làn dành cho xe đạp và 2 làn cho người đi bộ, đáp ứng nhu cầu lưu thông đa dạng và hướng tới không gian giao thông hiện đại, thân thiện. Hai đầu cầu có đường dẫn dài khoảng 1,42 km, mặt cắt ngang từ 25,5 m đến 30 m, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu.

Nằm trên trục Vành đai 4, cầu Hồng Hà có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, dài gần 6 km, nối xã Liên Minh (Đan Phượng cũ) với xã Mê Linh. Công trình được khởi công tháng 10/2025.

Cầu Hồng Hà cùng với hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Đồng thời, dự án giúp giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long, vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Đồng thời, cầu cũng thúc đẩy phát triển công nghiệp - logistics phía Bắc.

Cầu Mễ Sở là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận. Công trình có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, bao gồm cầu và hệ thống đường dẫn dài gần 14 km, giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch, cầu Mễ Sở có chiều dài khoảng 2,024 km, vượt qua đê Hữu Hồng, sông Hồng và đê Tả Hồng. Điểm đầu của cầu nằm trên địa bàn xã Hồng Vân (Hà Nội), điểm cuối thuộc xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên), kết nối trực tiếp hai bờ sông Hồng - khu vực có vai trò quan trọng về giao thông và kinh tế.

Dự kiến, cầu Mễ Sở sẽ hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

Cầu Thượng Cát khởi công ngày 8/10/2025, có tổng chiều dài hơn 5,2 km, gồm phần cầu chính dài gần 3,9 km, thiết kế theo kết cấu dây văng, mặt cầu rộng cho 8 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ giúp giảm tải cho cầu Thăng Long, đồng thời mở hướng phát triển đô thị và khu công nghệ cao phía Bắc Hà Nội. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Thượng Cát)

Cuối cùng, cầu Vân Phúc có tổng chiều dài khoảng 7,7 km, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Cây cầu bắt đầu từ khu vực Quốc lộ 32 và kết nối tới ranh giới Hà Nội - Phú Thọ, mở ra hướng phát triển mới về phía Tây Bắc. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Vân Phúc)

Việc Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng trong năm 2025 không chỉ nhằm giải quyết tình trạng quá tải giao thông trước mắt, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Các công trình này tạo nền tảng để phát triển không gian đô thị hai bờ sông Hồng theo hướng cân bằng, đồng bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, kết nối hiệu quả và phát triển bền vững.