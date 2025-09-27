Lưu bài Bỏ lưu bài
Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
[Podcast]: Siêu bão càn quét lúc triều dâng, nửa triệu người thiệt mạng
Một siêu bão với sức gió hơn 200 km/h và trùng vào thời điểm thủy triều dâng, sóng biển cao tới 10 mét, quét qua khu vực vùng trũng đông dân cư nên gây ra thương vong cực lớn. Sự hỗn loạn hậu thảm họa thậm chí còn dẫn đến sự ra đời một quốc gia.
0:000:00
Tốc độ phát: 1X
1X 1.2X 1.5X 1.75X
PODCAST TIẾP THEO
Tự động phát
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])