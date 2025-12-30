Trung Quốc nổi giận khi tượng đài người Hoa ở Panama bị phá dỡ

Tượng đài tôn vinh cộng đồng người Hoa ở Panama trước khi bị phá dỡ. (Ảnh: AP)

Các video trên mạng xã hội cho thấy những chiếc máy xúc lớn phá dỡ tượng đài trong đêm. Công trình này được xây dựng năm 2004, để kỷ niệm 150 năm người Hoa hiện diện ở Panama và những người di cư Trung Quốc đã giúp xây dựng đường sắt và kênh đào Panama.

Tượng đài mang kiến trúc truyền thống Trung Quốc, nằm ở vị trí có tầm nhìn đẹp gần kênh đào Panama.

Đến sáng, nhóm công nhân xây dựng đã dọn dẹp đống đổ nát. Những gì còn lại của tượng đài là 2 con sư tử đá bị vỡ đặt cạnh lề đường.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama cáo buộc chính quyền địa phương Panama đã “phá hủy một cách trắng trợn và cưỡng bức” tượng đài và “gây tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm hữu nghị của người dân Trung Quốc đối với người dân Panama”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Đại sứ Trung Quốc Xu Xueyuan yêu cầu lời giải thích.

“Tượng đài, nơi lưu giữ 171 năm cuộc đời, máu và sự cống hiến của cộng đồng người Hoa, đã bị đập tan thành từng mảnh… Một biểu tượng của tình hữu nghị Trung Quốc - Panama đã bị phá hủy thành hư không. Và tôi muốn hỏi: tại sao?” Đại sứ Xu viết.

Văn phòng chính quyền địa phương cho biết tượng đài bị phá hủy vì nó tiềm ẩn “rủi ro về cấu trúc” đối với an toàn công cộng, khẳng định đây không phải hành động chính trị. Tuyên bố không nêu lý do việc phá dỡ được thực hiện vào ban đêm.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết “không có bất kỳ lý do chính đáng nào” cho hành động phá huỷ “tàn bạo” và tuyên bố chính phủ liên bang sẽ xây dựng lại tượng đài.

“Đây là một cộng đồng truyền thống ở đất nước chúng ta, tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng của chúng ta. Một cuộc điều tra cần được tiến hành ngay lập tức. Hành động phi lý như vậy là không thể tha thứ”, Tổng thống José Raúl Mulino viết trên mạng xã hội.

Một số thành viên cộng đồng người Hoa đã tổ chức biểu tình tại hiện trường, trong khi một số doanh nghiệp tuyên bố sẽ đóng cửa để phản đối.