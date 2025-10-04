Lưu bài Bỏ lưu bài
[Podcast] Trận siêu bão tàn phá kinh hoàng ở Philippines khiến hơn 6.300 người thiệt mạng
Năm 2013, Philippines hứng chịu một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử với sức gió lên đến 315 km/h. Siêu bão tàn phá trên diện rộng, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng và hơn 28.000 người khác bị thương.
-04/10/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái (t/h)