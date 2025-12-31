Chỉ huy mắc sai lầm chết người, lính Ukraine rút lui hỗn loạn, quân Nga tràn tới Zaporizhzhia

Binh sĩ Ukraine. Ảnh Getty Images.

Theo phân tích của nhà báo quân sự David Axe, quân đội Ukraine trong nhiều tháng qua đã dồn lực cho các mặt trận Donetsk và Kharkov, khiến tỉnh Zaporizhzhia rơi vào tình trạng thiếu quân nghiêm trọng và trở nên dễ tổn thương trước các đợt tấn công của Nga.

Ngay trước lễ Giáng sinh, một lữ đoàn Nga đã chiếm được Huliaipole, một cứ điểm then chốt bảo vệ tuyến đường tiến về thành phố Zaporizhzhia, cách đó khoảng 80 km. Kể từ thời điểm này, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Zaporizhzhia rơi vào trạng thái rối loạn nghiêm trọng.

Sai lầm chiến lược và cái giá phải trả

Trong bối cảnh lực lượng dự bị ngày càng cạn kiệt, quân đội Ukraine buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn: nơi nào tấn công, nơi nào phòng thủ, và nơi nào chấp nhận rủi ro với hy vọng Nga không khai thác được điểm yếu. Thực tế cho thấy, Bộ chỉ huy Ukraine đã ưu tiên phản công tại Kupiansk (tỉnh Kharkov), phòng thủ tại Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk), đồng thời chấp nhận rủi ro cao tại Huliaipole thuộc Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, “hy vọng” không thể thay thế cho chiến lược. Nhận thấy sự suy yếu của Ukraine ở Huliaipole, Cụm quân Dnipro của Nga đã mở đợt tấn công mạnh vào thị trấn vốn được xem là pháo đài lớn nhất của Ukraine ở phía đông Zaporizhzhia này. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Nga cuối cùng đã chiếm được thị trấn.

Thất thủ và rút lui trong hỗn loạn

Sự sụp đổ của Huliaipole không diễn ra trong chớp nhoáng, mà là kết quả tất yếu của việc các chỉ huy quân sự chỉ để vài tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ bảo vệ một vị trí lẽ ra cần cả một lữ đoàn chính quy. Trong quá trình rút lui, ít nhất hai sĩ quan cấp cao Ukraine đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, sở chỉ huy bị bỏ lại cùng toàn bộ trang thiết bị và tài liệu nhạy cảm.

Ngày 17/12, lực lượng Nga thọc sâu vào trung tâm thị trấn. Phần còn lại của các Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102 và 106 cũng buộc phải tháo chạy. Đến ngày 20/12, tàn quân của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 106 mới phá vây thoát ra được, trong khi một số binh sĩ được cho là vẫn mắc kẹt trong nội đô, số phận chưa rõ.

Cánh cửa Zaporizhzhia mở toang cho Nga

Hiện nay, Huliaipole đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Con đường dài khoảng 80 km dẫn tới thành phố Zaporizhzhia – nơi có khoảng 700.000 dân – về mặt quân sự đã bị mở toang. Dù Nga có thể phải trả giá nếu tiến sâu, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định dừng lại.

Trong khi quân đội Ukraine chật vật vì thiếu nhân lực, Nga vẫn duy trì khả năng tuyển mộ hơn 30.000 binh sĩ mỗi tháng, đủ để bù đắp tổn thất và tiếp tục mở các chiến dịch tấn công mới.

Theo nhà báo quân sự David Axe, thật khó để lý giải cách Ukraine bố trí phòng thủ tại Huliaipole. Các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ, thiếu yểm trợ pháo binh và UAV đầy đủ, khó có thể cầm chân một lữ đoàn cơ giới Nga. Đáng chú ý hơn, trong lúc cần củng cố tuyến phòng thủ phía tây Huliaipole, Ukraine lại mở một đợt phản công cục bộ về hướng Rivnopillia – động thái bị đánh giá là nước cờ tốn kém và khó hiểu, khi các UAV Nga đã nhanh chóng phá hủy xe bọc thép và xe tăng của lực lượng tấn công.