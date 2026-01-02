Vượt đèn đỏ, dùng điện thoại: Camera AI ở Hà Nội phát hiện 109 vi phạm

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1/2026, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

Các vi phạm được Camera AI ghi nhận

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường giám sát tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Theo thống kê, trong số 109 trường hợp vi phạm được ghi nhận, có 31 trường hợp là ô tô và 78 trường hợp là xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, cùng một số lỗi vi phạm khác liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Công an Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông liên tục thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp, đồng thời ghi nhận hành vi vi phạm làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, việc ứng dụng camera AI trong quản lý và xử phạt vi phạm giao thông không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, nhất là trong các dịp lễ, Tết.