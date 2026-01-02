Gần 100 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 2/1/2026 (ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026), trên toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 56 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn tăng 1 vụ, số người chết giảm 3 người, trong khi số người bị thương tăng 8 người. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận vụ việc nào, các chỉ số không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cùng ngày, lực lượng Công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 11.285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, tạm giữ 82 xe ô tô, 3.633 xe mô tô và 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.114 trường hợp.

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng công an xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Các hành vi vi phạm chủ yếu vẫn tập trung vào nồng độ cồn với 3.373 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.670 trường hợp; ngoài ra còn có 71 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 15 trường hợp quá khổ giới hạn, 53 trường hợp chở quá số người quy định, 58 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện, 2 trường hợp không lắp hoặc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe không hoạt động, 2 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định và 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.