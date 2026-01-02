Tổng thống Zelensky đang liều lĩnh chơi một ván bài sinh tử với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Khi tranh cử trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine “ngay trong ngày đầu tiên”, chỉ bằng vài cuộc điện thoại. Nhưng gần một năm trôi qua kể từ “ngày đầu tiên” ấy, hòa bình vẫn chưa đến – dù các tuyên bố về một thỏa thuận “sắp rất gần” liên tục được đưa ra.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải bước vào một canh bạc ngoại giao có mức cược cao nhất: vận mệnh đất nước ông. Theo bài bình luận của nhà báo James Ball trên The New World, ông Zelensky đang “chơi một ván bài sinh tử” với ông Trump – một ván bài mà ông gần như không có lá bài nào trong tay, lại còn bị trói một tay sau lưng.

Dù vậy, theo nhà báo James Ball, đến thời điểm hiện tại ông Zelensky vẫn đang cầm cự được.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Ukraine được Mỹ coi là đồng minh, nhận hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính mỗi năm, với mục tiêu rõ ràng: giúp Kiev chống lại Nga và giành chiến thắng. Nhưng khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình đã thay đổi hoàn toàn.

Ông Trump bước vào nhiệm kỳ với một loạt định kiến bất lợi cho Ukraine. Ông từng gắn Ukraine với các thuyết âm mưu chống lại gia đình Biden, đặc biệt liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden. Điều này rõ ràng bất lợi với Tổng thống Zelensky, theo nhà báo James Ball.

Song song với đó, Trump lại có cái nhìn rất khác về Nga. Ông tỏ ra có thiện cảm cá nhân với Tổng thống Vladimir Putin và luôn coi các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 là “trò lừa đảo”.

Quan trọng hơn, ông Trump thể hiện rõ rằng ông muốn ký một thỏa thuận hòa bình bằng mọi giá, thậm chí bất kể thỏa thuận đó tốt hay xấu cho Ukraine. Trong logic đó, việc Ukraine không chịu nhượng bộ Nga rõ ràng trở thành một vật cản.

Chính vì vậy, câu nói nổi tiếng của ông Trump với ông Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục đầu năm 2025 – “ông không có lá bài nào” – không sai nhưng thực ra, theo James Ball, chính Tổng thống Mỹ là người đã rút những lá bài ấy khỏi tay Ukraine, khi cắt giảm hỗ trợ quân sự, ngoại giao và tài chính cho nước này. Cuộc chơi của ông Zelensky vì thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trên thực tế, có những nhượng bộ mà ông Trump – và Nga – muốn, nhưng ông Zelensky không thể và không dám đưa ra, bởi ông chịu nhiều áp lực từ dư luận Ukraine và còn phải giữ sự ủng hộ sống còn từ châu Âu - nơi Ukraine ngày càng phụ thuộc.

Trong khi đó, nhiều nhân vật quyền lực quanh ông Trump, đặc biệt là Phó Tổng thống JD Vance, công khai tỏ thái độ thù địch với Tổng thống Zelensky.

Xét từ tất cả các bối cảnh ấy, ông Zelensky rõ ràng đang đánh một ván bài sinh tử. Ông không có lợi thế, không có đòn quyết định, không có “chiêu bài ngoạn mục”. Những gì nhà lãnh đạo Ukraine làm được chỉ là cố cầm cự, tránh sụp đổ, và không để Ukraine bị buộc phải đầu hàng trên bàn đàm phán.

Gần một năm qua, dù chịu sức ép liên tục từ một chính quyền Mỹ lạnh nhạt, Ukraine vẫn tồn tại, nhận thêm hỗ trợ tài chính từ châu Âu, vẫn có thể mua vũ khí từ Mỹ... Ông Zelensky không có những chiến thắng ngoại giao hào nhoáng, nhưng cũng không hứng chịu những vụ đổ vỡ công khai sau cú va chạm đầu tiên tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Theo James, Tổng thống Zelensky đang tiến hành một cuộc “chiến tranh tiêu hao” trên mặt trận ngoại giao – song song với cuộc chiến quân sự ngoài tiền tuyến. Và dù những lời hứa về một thỏa thuận hòa bình “sắp đạt được” liên tục được nhắc lại, rất có thể ông Zelensky sẽ còn phải chơi ván bài sinh tử này trong một thời gian dài nữa.