"Quan hệ với Nga đã thay đổi vĩnh viễn", ông Stubb nói. Theo ông Stubb, hòa bình ở Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết, và Phần Lan sẽ làm "mọi điều có thể để đảm bảo việc bảo tồn nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố rằng giới tinh hoa Phần Lan ngày nay thể hiện thái độ bài Nga sâu sắc, điều mà ngay cả nhiều thập kỷ hợp tác với Moscow cũng không thể chữa khỏi.

Ông nhắc lại rằng việc Phần Lan hợp tác với Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và việc người Phần Lan tham gia cuộc bao vây Leningrad là những sự thật đã được biết đến rộng rãi.

Trong diễn biến mới nhất về mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Phần Lan, Hãng tin Reuters của Anh ngày 1/1 cho biết vào hôm 31/12, cảnh sát Phần Lan đã bắt giữ một con tàu đang rời Liên bang Nga với nghi vấn phá hoại một tuyến cáp viễn thông ngầm chạy từ Helsinki sang Estonia qua Vịnh Phần Lan, khu vực đã hứng chịu hàng loạt sự cố tương tự trong những năm gần đây.

Cơ quan Biên phòng Phần Lan cho biết tại một cuộc họp báo ở Helsinki rằng con tàu chở hàng bị bắt giữ mang tên “Fitburg” đang trên hành trình từ cảng St Petersburg của Liên bang Nga tới Israel vào thời điểm xảy ra sự việc.

Trong một phát biểu với các phóng viên, Cảnh sát trưởng của Helsinki Jari Liukku nói: “Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ hành vi gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống viễn thông, đồng thời là phá hoại nghiêm trọng và âm mưu phá hoại nghiêm trọng”.

Mối lo ngại đang gia tăng ở châu Âu về điều mà các quan chức coi là sự gia tăng các mối đe dọa lai từ Liên bang Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, điều mà Moscow phủ nhận.