Lưu bài Bỏ lưu bài
Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
[Podcast] Thảm họa động đất sóng thần làm nghiêng trục Trái đất, khiến ngày ngắn lại
Thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 từng cướp đi mạng sống của hơn 18.500 người và gây ảnh hưởng lớn đến mức làm thay đổi cấu trúc của Trái đất.
0:000:00
Tốc độ phát: 1X
1X 1.2X 1.5X 1.75X
PODCAST TIẾP THEO
Tự động phát
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái (t/h) ([Tên nguồn])
-
Tên lửa Nga tập kích chính xác trại huấn luyện bí mật, Ukraine thấy khó hiểu
-
VIDEO: Đội đặc nhiệm Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia xông vào sào huyệt lừa đảo
-
Thế giới 24h: Mỹ nêu điều kiện áp thuế 500% với Trung Quốc
-
Loạt ảnh 200 cảnh sát Campuchia đột kích "động ma túy", bắt giữ nhiều người nước ngoài