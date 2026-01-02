Vệ tinh Starlink của Mỹ bị Trung Quốc tố “tiếp cận nguy hiểm” trạm vũ trụ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo thể thức Arria về các vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp tổ chức tại New York (Mỹ) do Nga khởi xướng mới đây, đại diện Trung Quốc đã chỉ trích sự mở rộng tràn lan của các chòm sao vệ tinh thương mại của “một số quốc gia” mà không có sự giám sát hiệu quả, gây ra những thách thức đáng kể về an toàn.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo nội dung bài phát biểu đăng trên trang web của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đại diện nước này đã dẫn chứng các vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk làm ví dụ, cho rằng chúng chiếm dụng tài nguyên tần số và quỹ đạo, làm tăng nguy cơ va chạm. Starlink hiện có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và đã hai lần tiếp cận trạm vũ trụ Trung Quốc một cách nguy hiểm, buộc trạm này phải thực hiện các thao tác né tránh khẩn cấp và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của các phi hành gia Trung Quốc.

Theo đại diện Trung Quốc, gần đây, một vệ tinh Starlink đã bị vỡ vụn, tạo ra hơn 100 mảnh vỡ, đe dọa nghiêm trọng đến các tàu vũ trụ của các nước đang phát triển thiếu khả năng kiểm soát quỹ đạo.

Đại diện này cũng cho rằng, một số quốc gia đang sử dụng rộng rãi các thực thể không gian thương mại để cung cấp các dịch vụ như trinh sát quân sự và liên lạc chiến trường, thậm chí can thiệp trực tiếp vào các cuộc xung đột vũ trang ở các nước khác, làm mờ ranh giới giữa việc sử dụng quân sự và dân sự trong không gian vũ trụ và tạo ra khó khăn trong việc giải trình trách nhiệm.

Ngoài ra, một số chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp đã phớt lờ quy định luật pháp của các quốc gia liên quan, tự ý mở các dịch vụ tín hiệu trong không phận và biên giới của các nước khác, trở thành công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia này. Ông tiếp tục lấy Starlink làm ví dụ, cho rằng nó được các nhóm khủng bố, lực lượng ly khai và các nhóm lừa đảo viễn thông ở khu vực Sahel của châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á sử dụng rộng rãi, tạo ra những thách thức về quản lý và thực thi.

Đại diện Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan nghiêm túc tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp ước Không gian vũ trụ và tăng cường giám sát các hoạt động không gian thương mại.

Tháng trước, SpaceX – công ty vận hành dự án Internet vệ tinh tốc độ cao khổng lồ Starlink đã cáo buộc vệ tinh Trung Quốc bay quá gần một trong các vệ tinh Starlink và cho rằng nhà điều hành tên lửa “thiếu phối hợp”. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên vệ tinh của Trung Quốc và Mỹ đối mặt nguy cơ va chạm. Trước đó, Bắc Kinh từng gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc về việc các vệ tinh Starlink do SpaceX phóng tiếp cận Trạm vũ trụ Thiên Cung hai lần, khiến Bắc Kinh phải thực hiện các biện pháp tránh va chạm khẩn cấp vào năm 2021.