Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao
[Podcast]: Thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử ở Trung Quốc khiến hàng triệu người thiệt mạng
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast]: Thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử ở Trung Quốc khiến hàng triệu người thiệt mạng

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Những trận mưa xối xả kỷ lục khiến cả 3 con sông lớn dâng nước tràn bờ khiến Trung Quốc đối mặt với thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử, với số thương vong tàn khốc.

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái (t/h) ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN