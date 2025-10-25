Lưu bài Bỏ lưu bài
[Podcast]: Thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử ở Trung Quốc khiến hàng triệu người thiệt mạng
Những trận mưa xối xả kỷ lục khiến cả 3 con sông lớn dâng nước tràn bờ khiến Trung Quốc đối mặt với thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử, với số thương vong tàn khốc.
