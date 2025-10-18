Ông Zelensky nói về cảm nhận của ông với ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời các phóng viên ở Washington hôm 17/10. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu với báo giới tại Washington sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelensky nói: “Ông Putin ghét tôi”. Khi được hỏi liệu ông có ghét Tổng thống Nga không, ông Zelensky đáp: “Sẽ thật lạ nếu tôi có cảm nhận khác, với những gì đang xảy ra ở Ukraine”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi có cùng thái độ giống như thái độ của ông Putin đối với tôi”.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump về việc lập tức ngừng bắn dọc theo các tuyến giao tranh hiện nay. Về vấn đề tên lửa Tomahawk, ông Zelensky thừa nhận vấn đề này “chưa có tiến triển” và “Ukraine cần phải tiếp tục làm việc thêm với Mỹ”.

Theo nguồn tin do báo Mỹ Axios đăng tải, ông Zelensky rời Washington mà không đạt được thỏa thuận vũ khí mới với Washington. Nguồn tin cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra rất khác sau cuộc điện đàm với ông Putin. Ông Trump tin rằng cần ưu tiên giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine và việc cung cấp tên lửa Tomahawk đi ngược lại điều đó.

Tổng thống Nga Putin từng bày tỏ quan điểm sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ “ở giai đoạn cuối” của tiến trình đàm phán, khi hai bên đã sẵn sàng ký kết hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Nga cũng từng đặt nghi vấn về tính hợp pháp của chính quyền ông Zelensky, nhắc lại rằng nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine đã kết thúc từ năm 2024, song Kiev vẫn chưa tổ chức cuộc bầu cử mới.

Moskva cũng khẳng định, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Ukraine cần rút quân khỏi vùng Donetsk còn phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Putin cũng đề nghị Ukraine công nhận thực tế mới về lãnh thổ, cũng như Kiev cần từ bỏ ý định gia nhập NATO.