Ông Zelensky nói về tình thế khó khăn “chưa từng có” của Nga

Tổng thống Ukraine gửi thông điệp vào ngày 3/10/2025. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, ông Zelensky cho rằng đây là hệ quả của cuộc xung đột Moscow phát động, cho biết Ukraine đang gia tăng mức độ tấn công các nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng ở Nga.

Trong thông điệp, ông Zelensky đề cập các nỗ lực kéo dài chiến sự của Nga khi phóng loạt tên lửa vào các cơ sở khí đốt của Ukraine hôm 3/10, ngay trước mùa đông. Ông nói đợt tấn công này gồm 35 quả tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo, nhằm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng. Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng một nửa, Tổng thống Ukraine thừa nhận.

Ông Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine cùng ngày đã tiến hành các cuộc tấn công mà ông mô tả là “hoàn toàn chính đáng” vào những mục tiêu của Nga, tập trung vào “mạng lưới hậu cần và cơ sở nhiên liệu”.

“Đây là con đường mà Nga đã chọn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa”, ông Zelensky nói.

Cơ sở nhiên liệu lớn của Nga mới bị Ukraine tấn công là nhà máy lọc dầu ở Orsk, vùng Orenburg. Cơ sở này cách Ukraine khoảng 1.400 km, gần biên giới Kazakhstan. Một ngày trước đó, các máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất cách Ukraine 1.600 km. Đây là nơi Nga sản xuất phân bón và vật liệu nổ.

“Nga từng được ví như ‘trạm xăng của thế giới’, nhưng giờ đây, họ phải nhập nhiên liệu từ khắp nơi, từ châu Á và cả từ châu Âu, đặc biệt là Belarus. Đây là một trong những hệ quả của cuộc xung đột mà Nga phát động”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới Cơ quan An ninh Ukraine, các lực lượng vũ trang, cơ quan tình báo và các nhà sản xuất vũ khí trong nước vì những kết quả này.