Ông Zelensky nói về thông tin Ukraine bắt đầu phóng tên lửa tầm bắn 3.000 km nhằm vào mục tiêu ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị của châu Âu ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 2/10. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof ở Kiev, ông Zelensky nói các video lan truyền trên mạng gần đây đã chứng minh Ukraine sử dụng vũ khí khác ngoài UAV để tấn công hạ tầng năng lượng, cơ sở lọc dầu của Nga.

“Từ video lan truyền gần đây về các cuộc tấn công và hình ảnh những mảnh vỡ, chúng ta có thể biết đâu là UAV được sử dụng và đâu là vũ khí khác ngoài UAV”, ông Zelensky nói, theo RBC-Ukraine.

Khi được hỏi liệu Ukraine đã sử dụng tên lửa Flamingo tầm bắn lên tới 3.000 km hay chưa, ông Zelensky từ chối cung cấp thêm chi tiết, nói rằng Ukraine không muốn trực tiếp xác nhận để “Nga lên phương án đối phó”.

Ông Zelensky cho biết khoảng 60% các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga là do Kiev sử dụng UAV có tầm hoạt động lên tới 1.500 km.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi báo Anh Economist dẫn nguồn tin cho biết, Ukraine có thể đã sử dụng phiên bản tên lửa hành trình Flamingo FP-5 tầm bắn 3.000 km. Mẫu tên lửa này chỉ mới được Ukraine thử nghiệm thành công cách đây vài tháng. Tên lửa có thể vươn tới dãy Ural nằm ở Nga và đóng vai trò là ranh giới tự nhiên phân chia hai châu lục Âu và Á,

Tên lửa FP-5 có thể bay thấp ở độ cao chỉ 50 mét và mang đầu đạn nặng tới 1.150 kg, cung cấp sức công phá chưa từng có trong các cuộc tấn công tầm xa.

Trong thông điệp ngày 6/10, ông Zelensky cảm ơn quân đội và các nhà sản xuất vũ khí nội địa, cho biết “Kiev có thể sản xuất vũ khí với quy mô lớn”, tùy thuộc vào nguồn ngân sách. Theo ông Zelensky, Ukraine có thể sản xuất tên lửa và UAV với giá trị lên tới 35 tỷ USD trong năm 2026.

“Chúng tôi đã ký 30 thỏa thuận với các đối tác để nhận thêm viện trợ tài chính, đẩy mạnh sản xuất vũ khí”, ông Zelensky nói.