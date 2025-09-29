Ông Zelensky: Nga "đánh lừa" hệ thống kiểm soát chiến trường của Ukraine và NATO

Màn hình máy tính biểu thị giao diện của hệ thống DELTA do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine truy cập. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, ông Zelensky ngày 28/9 nói Nga đã tìm cách can thiệp, "bóp méo", cũng như đánh lừa DELTA – hệ thống nhận thức tình huống và quản lý chiến trường của quân đội Ukraine.

DELTA được tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo, thu thập dữ liệu từ vệ tinh, máy bay không người lái, radar và không gian mạng. Hệ thống đi vào hoạt động từ tháng 8/2022, được Ukraine và NATO phát triển.

DELTA là một trong những đầu mối thông tin để phương Tây nắm bắt tình hình xung đột. Hệ thống này được các lực lượng vũ trang Ukraine cùng đối tác NATO sử dụng, cho phép các chỉ huy cũng như ông Zelensky theo dõi diễn biến chiến sự theo thời gian thực. Các dữ liệu được bảo vệ bằng máy chủ đặt bên ngoài Ukraine, kết nối theo hình thức đám mây nhằm tránh nguy cơ bị tấn công mạng.

Tuy nhiên, ông Zelensky chỉ ra rằng DELTA chỉ hiển thị khu vực đối phương xâm nhập, chứ không phản ánh đầy đủ hoạt động của các nhóm trinh sát, phá hoại của Nga hay thiệt hại mà đối phương phải hứng chịu. “Điều này dễ tạo cảm giác sai lệch rằng toàn bộ khu vực đã bị đối phương kiểm soát, trong khi thực tế giao tranh vẫn diễn ra và các khu vực cụ thể này vẫn là vùng xám”, ông Zelensky nói.

Từ những dữ liệu thiếu chính xác như vậy, các đối tác phương Tây có thể đánh giá sai tình hình tiền tuyến và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đã bị bóp méo, ông Zelensky giải thích. Nga đồng thời khai thác nhược điểm của hệ thống DELTA để phục vụ tuyên truyền, cũng như nhằm che giấu các hoạt động chiến đấu.

Theo ông Zelensky, mục tiêu của Nga là tạo xu hướng ngày càng lấn lướt trên chiến trường, gieo hoài nghi về khả năng kháng cự của Ukraine, qua đó làm suy yếu sự ủng hộ quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Nga hiện vẫn đang kiểm soát các khu vực ở phía bắc thành phố Pokrovsk, bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine trong hơn một tháng qua.