Ông Zelensky hé lộ sự thật về quan hệ với ông Trump và khả năng nhượng lãnh thổ

Ngày 22/10, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN từ Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý khả năng đóng băng tiền tuyến để “ngừng bắn, chấm dứt đổ máu, ngồi lại và nói chuyện”.

Tuy nhiên, ông nói rõ việc Ukraine từ bỏ lãnh thổ cho Nga là điều không thể chấp nhận.

“Đất đai của chúng tôi rất quan trọng, vì điều đó liên quan đến con người. Đó không phải là chuyện số km. Rất nhiều người hy sinh để bảo vệ mảnh đất này”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hôm 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố “cuộc chiến hiện tập trung chủ yếu vào vấn đề điều gì sẽ xảy ra với phần còn lại của vùng Donbass”, khu vực miền đông Ukraine phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông Rubio thông tin thêm “có một số ý tưởng sáng tạo được đưa ra nhằm giải quyết bất đồng này”.

Về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh giữa ông và ông Trump không có gì mang tính cá nhân. Ông giải thích việc ông phản đối dỡ bỏ biện pháp trừng phạt với Nga xuất phát từ mục tiêu bảo vệ Ukraine, chứ không phải do bất đồng cá nhân với Tổng thống Trump.

“Thái độ của tôi đối với ông Putin rất rõ ràng. Tôi nghĩ nếu chúng ta dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng ta sẽ khiến ông ấy mạnh hơn. Đây không phải chuyện cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump và tất nhiên, tôi phản đối mọi động thái dỡ bỏ trừng phạt”, ông Zelensky nói.

Quan hệ Mỹ - Ukraine xấu đi rõ rệt trong những tuần gần đây. Ông Zelensky từng cho rằng ông Trump “đứng về phía sai của lịch sử”, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga.

Sau đó, ông Trump miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với Nga và bị chỉ trích ngay trong chính đảng của mình. Lực lượng Ukraine cũng bị hạn chế truy cập dịch vụ Starlink do tỷ phú Elon Musk điều hành.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên của ông Trump thúc đẩy trở lại tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Đồng thời, Nga thông báo sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg. Trong khi Tổng thống Trump nói chính quyền của ông đang “tiến gần hơn bao giờ hết” tới việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.