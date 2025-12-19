Ông Zelensky “nói thẳng” những bất đồng với Mỹ về Nga

Ông Zelensky thừa nhận giữa Ukraine với Mỹ có nhiều bất đồng về Nga (ảnh: Kyiv Post)

Ông Zelensky: Mỹ có cách nhìn khác với Ukraine

Hôm 18/12, ông Zelensky bình luận sau khi Tổng thống Nga Putin phát biểu rằng quân đội Nga có thể kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ nếu Ukraine từ chối thỏa thuận hòa bình.

“Những tín hiệu mà Tổng thống Nga đưa ra hoàn toàn không mới đối với chúng ta. Tôi luôn cho rằng Moscow không muốn chấm dứt xung đột. Vấn đề là liệu Nga có thể kéo dài (cuộc chiến) đến bao lâu. Điều này phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta, và phải tăng áp lực lên Nga, trước hết là các biện pháp trừng phạt, đối ngoại”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nhận xét, so với Ukraine, giới chức Mỹ có cái nhìn hoàn toàn khác về Nga.

“Giờ đây, các đồng nghiệp Mỹ tuyên bố rằng Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, về cơ bản, nước này ủng hộ sáng kiến chấm dứt xung đột của Mỹ, nhưng không đồng ý với một số yếu tố của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

“Chúng tôi có một số bất đồng về vấn đề lãnh thổ, tài chính và tài sản (Nga) bị đóng băng”, ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho rằng nền kinh tế Nga không đủ mạnh để gánh vác chi phí cho cuộc xung đột với cường độ như trước đây, nếu các biện pháp trừng phạt được phương Tây “thực hiện đầy đủ”.

Trước đó, trong một cuộc họp hôm 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Andrey Belousov – cho biết, chi phí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong năm 2025 là khoảng 11.000 tỷ rúp (136,7 tỷ USD), tương đương 5,1% GDP.

Theo ông Belousov, Nga gặp nhiều khó khăn về ngân sách trong năm nay và buộc phải cắt giảm nhiều chi phí.

Ukraine sẵn sàng bầu cử

Phát biểu hôm 18/12, Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng để Ukraine bầu cử tổng thống, đáp lại yêu cầu từ phía Mỹ.

“Mỹ đã yêu cầu chúng tôi tổ chức bầu cử tổng thống, và tôi đã nói rằng tôi sẵn sàng cho cuộc bầu cử đó”, ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về phương án cho người Ukraine ở nước ngoài được bỏ phiếu, Zelensky cho biết ông từ lâu đã ủng hộ việc bỏ phiếu từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.

“Tôi luôn ủng hộ và đề xuất thay đổi luật pháp để người dân có thể bỏ phiếu trực tuyến kể từ khi đại dịch Covid bùng phát. Nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đạt được đồng thuận với các nghị sĩ”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, hiện chưa có tín hiệu nào từ phía quốc hội liên quan đến việc sửa đổi luật bầu cử Ukraine.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5/2024. Tuy nhiên, nước này đang hoãn bầu cử với lý do thiết quân luật.