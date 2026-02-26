Ông Zelensky phản bác cáo buộc của Nga, điện đàm với Tổng thống Trump

Tờ Kyiv Independent ngày 25/2 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay: "Ukraine không có mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Dựa trên Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, London, Washington và Moscow đã cam kết bảo đảm chủ quyền của Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ chương trình hạt nhân. Tôi mong rằng các quốc gia hạt nhân khác có thể phản hồi lại những tuyên bố của Nga".

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tiết lộ giới chức Anh và Pháp đang xem xét chuyển giao các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa hoặc thậm chí là cung cấp một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày 25/2, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thêm cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine ở Geneva, Thụy Sĩ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump cũng tham gia cuộc gọi.

"Tôi đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump và các đại diện thuộc phái đoàn Mỹ. Tôi đã cảm ơn họ vì những nỗ lực cũng như sự tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc điện đàm tập trung vào việc thống nhất công tác chuẩn bị và chương trình nghị sự cho vòng đàm phán 3 bên tiếp theo vào đầu tháng 3.

"Mục tiêu của vòng đàm phán sắp tới là tạo nền tảng cho các cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, chỉ như vậy chúng ta mới có thể giải quyết dứt điểm cuộc xung đột. Tôi cũng xin cảm ơn chương trình Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Mùa đông là một thời điểm khó khăn, nhưng số tên lửa được mua từ chương trình PURL đang giúp chúng tôi bảo vệ người dân", ông Zelensky cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Geneva vào ngày 26/2. Trong khi đó, nguồn tin của TASS tiết lộ đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng sẽ gặp các nhà đàm phán Mỹ ở Geneva trong ngày 26/2.