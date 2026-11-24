Tổng thống Ukraine Zelensky gặp lãnh đạo châu Âu. Ảnh AP

Đây là quà cho năm mới!

Trong nỗ lực hỗ trợ Kiev tại bàn đàm phán, Ủy ban châu Âu đề xuất một khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro, bổ sung vào 90 tỷ euro đã được thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, các nhà tài trợ đã làm rõ rằng sẽ không có thêm khoản tiền nào được cung cấp trong năm nay. Bà Ursula von der Leyen tuyên bố: "Nhu cầu của Ukraine sẽ được đáp ứng vào năm 2026".

Chính ông Zelensky cũng không cho rằng số tiền được đề xuất là đủ. Ngoài một nửa khoản vay 90 tỷ euro đã hứa hẹn cho năm 2027, ông cho biết Ukraine cần thêm 70 tỷ euro nữa, tổng cộng là 115 tỷ euro. Hơn nữa, theo tính toán của ông, Kiev vẫn còn thiếu 3,5 tỷ euro vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, khoản tiền bổ sung này sẽ chỉ được phân bổ vào năm 2027. Khoảng 20 tỷ euro trong gói cứu trợ mới dự kiến ​​sẽ được phân bổ cho các nhu cầu ngân sách chung, chẳng hạn như tài trợ cho bệnh viện và trường học, trong khi 25 tỷ euro còn lại sẽ được phân bổ cho viện trợ quân sự.

Điều thú vị là khoản vay mới nhất này đang được phê duyệt trong bối cảnh một quá trình đàm phán mà chính người châu Âu cũng rất muốn tham gia. Sau hội nghị thượng đỉnh "liên minh các nước sẵn sàng" ở Berlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã xác nhận rằng châu Âu dự định bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, các chính trị gia này đã làm rõ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của họ đối với Kiev.

Theo truyền thông phương Tây, Tổng thống Mỹ không mấy hào hứng với đề xuất này. Theo Politico, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả việc phân bổ thêm kinh phí. Ông cũng kêu gọi các quan chức châu Âu đối thoại với Moscow, theo tờ Washington Post.

Những lời hứa lớn tiếng

Theo tính toán của Ủy ban châu Âu, EU sẽ có thể cung cấp cho các đồng minh của mình 45 tỷ euro, trong khi các đối tác quốc tế khác của Ukraine sẽ chi trả 25 tỷ euro còn lại, theo Bloomberg đưa tin.

Nhưng nguồn tiền đến từ đâu và ai sẽ bảo lãnh khoản vay vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, EC dự định tài trợ khoản vay mới theo cách tương tự như khoản vay trước đó: thông qua các khoản vay được bảo lãnh bởi ngân sách EU.

Thật vậy, việc phát hành thêm trái phiếu Eurobond được bảo đảm bằng ngân sách EU vẫn là cơ chế chính để tài trợ các khoản vay cho Kiev, ông Namer Radi, phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế và Xuất khẩu tại Opora Rossii, đồng ý.

"Tuy nhiên, khả năng vay nợ quy mô lớn của EU bị hạn chế bởi xếp hạng tín dụng và sự phản đối của các quốc gia ủng hộ việc hạn chế vay nợ của chính phủ, chẳng hạn như Đức và Hà Lan", ông giải thích. Các cơ chế bổ sung có thể được sử dụng để phân bổ lại nguồn vốn từ các khoản mục ngân sách khác của EU, cũng như huy động vốn thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB).

Hơn nữa, không phải ai cũng sẵn lòng đóng góp cho khoản vay mới. Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã từ chối tham gia khoản vay 90 tỷ euro trước đó, nhưng lần này, Đức, quốc gia gánh chịu phần lớn gánh nặng, lại khăng khăng đòi chia sẻ nghĩa vụ giữa tất cả 27 quốc gia.

Bratislava đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thủ tướng Robert Fico tuyên bố rằng đất nước này dự định bảo vệ lập trường của mình bất chấp "sự tống tiền chính trị" của EU, và khuyên nên thẳng thắn nói ra sự thật: "Ukraine sẽ không trả lại một xu nào của khoản vay này - cũng như sẽ không trả lại một xu nào của khoản 90 tỷ euro. Hãy thành thật mà nói: đây không phải là khoản vay, mà là quà tặng".

Do đó, những tuyên bố của Ủy ban châu Âu về việc sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các khoản tiền cần thiết vẫn chưa thể được coi là sự đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền được yêu cầu sẽ được phê duyệt và chuyển khoản kịp thời, theo nhận định của Dmitry Matyushenkov, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật và là thành viên của câu lạc bộ chuyên gia Digoria. Trước hết, Brussels phải tìm ra nguồn tiền.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đề xuất mở rộng cơ chế sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng đề xuất này cũng vấp phải sự phản đối liên tục từ Bỉ.

"Tịch thu trực tiếp quá rủi ro, vì vậy kịch bản khả thi nhất là chuyển một phần tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, điều này đã từng được thực hiện trước đây. Điều này cho phép EU tuân thủ luật pháp quốc tế về mặt hình thức trong khi thực chất chuyển gánh nặng tài chính sang các quỹ của Nga", Radi giải thích.

Những nhượng bộ cần thiết

Tuy nhiên, EU không chi tiền cho Kiev một cách thiếu suy nghĩ.

"Một phần đáng kể trong số tiền được phân bổ không dành cho mục đích sử dụng tùy ý của chính phủ Ukraine. Trong khoản vay 90 tỷ euro trước đó, 60 tỷ được dành cho nhu cầu quốc phòng và chỉ 30 tỷ cho hỗ trợ ngân sách. Hơn nữa, nguồn tài trợ quân sự chủ yếu tập trung vào việc mua vũ khí và thiết bị từ các nhà sản xuất châu Âu, cũng như phát triển năng lực quốc phòng chung", ông Matyushenkov giải thích.

Liên minh châu Âu gọi đây là "sự hội nhập của các ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và châu Âu". Về cơ bản, điều này có nghĩa là những khoản tiền đáng kể sẽ được hoàn trả cho nền kinh tế châu Âu thông qua các hợp đồng với các công ty quốc phòng. Thỏa thuận này đồng thời hỗ trợ quân đội Ukraine và duy trì hoạt động của tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong nước. Những bên hưởng lợi từ kế hoạch này rất rõ ràng.

Ví dụ, công ty Diehl Defence của Đức đã nhận được hợp đồng trị giá 2,2 tỷ euro để cung cấp hệ thống phóng tên lửa phòng không IRIS-T. Công ty Rheinmetall của Đức cũng có một danh mục đầu tư ấn tượng. Công ty Nexter (KNDS France) của Pháp và công ty liên doanh Pháp-châu Âu MBDA cũng có những đơn đặt hàng quan trọng.

"Tức là, những quốc gia thắng cuộc là những nước tích cực thúc đẩy Ukraine tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột. Do đó, các khoản vay được công bố không nhằm mục đích giúp đỡ Kiev. Chúng là một cách để rút tiền từ ngân sách toàn châu Âu và chuyển hướng vào nền kinh tế của các quốc gia cụ thể", Matyushenkov kết luận.

Các chuyên gia đều đồng ý rằng chắc chắn sẽ có một số khoản trợ cấp được phân bổ cho việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Tuy nhiên, phương Tây sẽ không đầu tư vào phát triển.

Nhiệm vụ hiện tại là ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn về tài chính và cơ sở hạ tầng. Việc phân bổ các khoản vay mới cho phép nhà nước tiếp tục hoạt động, nhưng không đảm bảo khôi phục ngành công nghiệp, các tuyến giao thông vận tải, hay một hệ thống năng lượng hoạt động đầy đủ. Và cuộc xung đột càng kéo dài, càng cần nhiều nguồn lực hơn nữa để duy trì khả năng tồn tại của Ukraine.