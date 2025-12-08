Ông Trump tỏ thái độ khi ông Zelensky "chưa ủng hộ" kế hoạch hòa bình của Mỹ

Ông Trump và ông Zelensky. Ảnh: AFP

Trao đổi với báo giới tối 7/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang là người khiến tiến trình hòa bình chưa thể tiến triển.

“Tôi hơi thất vọng khi ông Zelensky vẫn chưa xem kỹ bản đề xuất - đó là thông tin tính đến vài giờ trước. Cấp dưới của ông ấy thì ủng hộ, nhưng ông ấy thì chưa”, ông Trump nói bên lề sự kiện Kennedy Center Honors.

Tổng thống Mỹ nói thêm: “Phía Nga, theo tôi hiểu, không phản đối, nhưng tôi không chắc ông Zelensky đồng thuận với đề xuất đó. Cấp dưới của ông ấy thì ủng hộ, còn ông ấy vẫn chưa sẵn sàng”.

Theo France 24, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay chưa công khai bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng. Tuần trước, ông Putin nói một số điểm trong đề xuất do Washington soạn thảo là “không khả thi”, dù Tổng thống Nga nhận định bản dự thảo ban đầu (28 điểm) được cho là có nhiều điểm có thể sử dụng làm cơ sở cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Ông Trump và ông Zelensky có quan hệ thất thường trong nhiều năm qua. Sau khi bước vào nhiệm kỳ hai, ông Trump liên tục chỉ trích việc Mỹ chi tiêu quá nhiều cho xung đột ở Ukraine. Ông cũng nhiều lần thúc giục Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để kết thúc cuộc xung đột mà ông cho rằng đã khiến quá nhiều người thiệt mạng.

Ngày 6/12, ông Zelensky cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “mang tính thực chất” với các quan chức Mỹ tham gia đàm phán cùng phái đoàn Ukraine tại Florida. Ông nói rằng mình đã được cập nhật đầy đủ về các cuộc thảo luận.

“Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí với phía Mỹ để đạt được hòa bình thực sự”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Lời chỉ trích của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh phía Nga ngày 7/12 hoan nghênh Chiến lược An ninh Quốc gia mới của chính quyền ông Trump, theo phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được hãng TASS (Nga) đăng tải.

Ông Peskov nói văn kiện cập nhật về chiến lược An ninh quốc gia, vốn nêu các lợi ích cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Washington, “phần lớn phù hợp với quan điểm của Moscow”.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ngày 6/12, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết nỗ lực chấm dứt xung đột đã ở “những bước cuối cùng”.

Ông Kellogg nói thỏa thuận còn phụ thuộc vào hai vấn đề then chốt: “khu vực, chủ yếu là Donbass” và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.