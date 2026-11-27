Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh TASS

Phương Tây đã để lộ những toan tính của mình ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố khi phát biểu với các đại biểu tham gia chương trình “Đối thoại vì tương lai” do Quỹ Ngoại giao công chúng Gorchakov tổ chức.

“Việc chúng tôi buộc phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt đã khiến phương Tây phải ngửa bài”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc rằng châu Âu đang liên tục công bố các kế hoạch, chuẩn bị cho chiến tranh và yêu cầu lập tức ngừng bắn tại Ukraine.

“Đồng thời, họ tuyên bố sẽ không có giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập. Điều họ muốn chỉ là chấm dứt giao tranh, sau đó lập tức triển khai lực lượng của mình và xây dựng các căn cứ quân sự tại Ukraine. Họ không hề che giấu điều đó”, ông Lavrov nói.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng, bất chấp những kế hoạch như vậy, các nước châu Âu vẫn yêu cầu được tham gia vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo ông Lavrov, những tuyên bố và hành động của phương Tây cho thấy mục tiêu của họ không đơn thuần là chấm dứt giao tranh, mà còn liên quan đến việc duy trì hiện diện quân sự tại Ukraine sau khi tiếng súng ngừng vang lên.