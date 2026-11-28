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Chùa Bối Khê, tên chữ Đại Bi Tự, nằm ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía bắc. Chùa được khởi dựng năm 1338 dưới thời Trần, bên dòng Đỗ Động Giang xưa. Trải qua nhiều lần tu sửa, công trình vẫn lưu giữ dấu tích kiến trúc từ các thời Trần, Lê sơ, Mạc.

Khác với phần lớn chùa truyền thống sử dụng cổng tam quan, Bối Khê có hệ thống Ngũ Không Môn gồm năm cửa, xây bằng gạch, vôi vữa với quy mô đồ sộ.

Cuối chùa là lối xuống địa đạo được xây dựng từ năm 1947, theo tài liệu hướng dẫn Đường hầm tân ký sát. Sau Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, người dân Bối Khê đào hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ, cất giữ lương thực và phục vụ hoạt động cách mạng. Hệ thống hầm sâu khoảng 10 m, bên trong hiện trưng bày các hiện vật gắn với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Toàn thôn Song Khê có bốn tuyến địa đạo với tổng chiều dài 1.150 m. Trong đó, tuyến dài 450 m có cấu trúc phức tạp hình xương cá; tuyến 320 m gồm ba ngách chính, bố trí phục vụ tác chiến bất ngờ. Hai tuyến còn lại dài 160 m và 220 m, chạy dọc các ngõ xóm.

Anh Nguyễn Khắc Kiên, Bí thư Chi bộ thôn Song Khê, cho biết từ năm 2024, địa phương tập trung sưu tầm hiện vật, hình ảnh gắn với người dân Tam Hưng trong hai cuộc kháng chiến để bổ sung trưng bày tại địa đạo.

Nhiều hiện vật sưu tầm được trưng bày dọc tuyến hầm địa đạo. Trong kháng chiến, toàn xã xây dựng mạng lưới phòng thủ gồm 4.872 m đường hầm liên hoàn, 7.884 m giao thông hào bao quanh làng và 8.126 m giao thông hào vòng ngoài.

Lối xuống địa đạo trong khuôn viên chùa nằm sâu hơn 3 m dưới mặt đất, cao khoảng một mét, dài hơn 10 m. Đoạn hầm đã được cải tạo, người vào phải cúi thấp và dùng đèn soi đường.

Năm 1948, dựa vào hệ thống hầm hào, lực lượng xã Tam Hưng đã đẩy lùi 72 trận càn lớn nhỏ, tiêu diệt 72 lính địch và làm bị thương hàng chục tên khác. Hệ thống địa đạo trở thành lợi thế trong chiến đấu và phòng ngự của quân dân địa phương.

Điện Thánh gồm hai khu (hành lễ và hậu cung). Hậu cung là cung cấm, đặt tượng Thánh cùng các tiểu đồng, chỉ mở cửa vào những ngày tuần tiết để dâng lễ; người có chức phận mới được vào.

Khu hành lễ gồm gian chính điện và các gian dành cho đội bát âm, chiêng trống, nơi lưu giữ kiệu hoa, đồ bát bửu phục vụ các nghi lễ và lễ hội.

Tam quan kiêm gác chuông của chùa cao hai tầng, tám mái, được xây dựng năm Hoằng Định thứ tư (1603), tu sửa năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) và trùng tu năm Khải Định thứ 8, cùng với tòa Đại bái.

Tầng trên treo hai quả chuông, đường kính 60 cm, cao một mét. Một quả được đúc năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), quả còn lại có niên đại thời Duy Tân.

Tòa điện Thánh nhìn từ trên cao có hình dáng tựa bông sen. Theo quan niệm phong thủy xưa, chùa Bối Khê có thế đất hình phượng múa, trong đó điện Thánh tượng trưng cho mào phượng, hai giếng khơi bên cạnh như đôi mắt, quanh năm nước trong vắt. Điểm đặc biệt của chùa là kiến trúc kết hợp thờ Phật và thờ Thánh. Trong gian thờ Phật còn lưu giữ tượng Phật bà Quan Âm Nam Hải ngồi trên tòa sen, cùng bệ đá (Phật thạch bàn) chạm hình rồng và chim thần Garuđa, có niên đại Xương Phù lục niên (1382). Phía trước tượng Phật bà là cây nhang bằng đá nguyên khối, được chạm khắc hoa lá mềm mại từ thời Mạc. Hai điện thờ Phật và Thánh nối tiếp nhau trên cùng trục chính. Điện Thánh có kiến trúc hai tầng, tám mái theo lối chồng diêm, mang tính trang trí.

Các viên gạch trang trí hình linh vật ở thềm tiền đường có niên đại thời Mạc. Bệ đá dưới chân cột cũng được chạm khắc nhiều hoa văn và hình linh vật. Trên các bức cốn mái hiên là những mảng chạm khắc gỗ tinh xảo, tái hiện tích thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh, bộ tứ quý và tứ linh Long, Ly, Quy, Phượng.

Các công trình được bố trí cân xứng theo trục chính. Tiền đường, hành lang tả hữu và nhà Tam bảo tạo thành bố cục chữ Quốc. Nhà Hậu đường kết hợp điện thờ Thánh tạo thành bố cục chữ Công. Qua cổng tam quan là khoảng sân rộng 400 m2, nơi tổ chức các lễ hội của làng. Tòa Tam bảo còn gọi là Thượng điện, cấu tạo theo bốn hàng cột, mỗi hàng bốn chiếc, riêng thềm điện có sáu cột đỡ mái, chia thành bảy gian.

Chùa được xếp hạng di tích quốc gia năm 1979, đến năm 2025 được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.