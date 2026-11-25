Ukraine đang thiếu hụt tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ.

Các tên lửa này do các đồng minh của Kiev chi trả; một số sẽ được vận chuyển từ các kho vũ khí của châu Âu, nhưng Mỹ, với tư cách là quốc gia xuất xứ, phải đồng ý tái xuất khẩu. Theo một quan chức Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phê duyệt thỏa thuận, nhưng nó đã được chuyển cho cấp phó phụ trách mua sắm, Michael Duffy, để xem xét thêm.

Các lô hàng tên lửa đánh chặn PAC-3 chưa được giao bao gồm 8 chiếc dự kiến giao vào tháng Chín, 10 chiếc vào tháng Mười, 10 chiếc vào tháng 11 và 12 chiếc khác vào tháng 12. Chưa có lô nào trong 4 lô này nhận được phê duyệt giao hàng. Khoảng 20 tên lửa đánh chặn PAC-2, một mẫu cũ hơn, cũng đang bị tồn đọng.

Đồng thời, việc vận chuyển tên lửa NASAMS cũng đã được phê duyệt.

Các quan chức Ukraine cho biết Lầu Năm Góc cũng đang trì hoãn quá trình cấp phép cho Kiev tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Các quan chức cho biết, việc Ukraine thiếu hệ thống đánh chặn Patriot đồng nghĩa với việc hầu như mọi tên lửa đạn đạo do Nga phóng đều bắn trúng mục tiêu.

Ông Zelensky mới đây đã nói rằng Mỹ không cung cấp cho Ukraine ngay cả những tên lửa Patriot mà châu Âu đã trả tiền.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng tình hình cung cấp đạn dược cho hệ thống Patriot của Ukraine chỉ có thể bắt đầu cải thiện sau một năm, khi nước này bắt đầu nhận được các tên lửa đánh chặn, loại tên lửa được đặt hàng sản xuất ở châu Âu.