Báo Kommersant của Nga đưa tin ngày 26/11, quyết định bắt giữ được Tòa án Quân sự Đồn trú số 235 tại Moskva ban hành ngày 25/11. Kommersant xác định thông tin về vụ bắt giữ thông qua hồ sơ được công bố trên cơ sở dữ liệu của tòa án.

Theo tờ báo Nga, ông Grekhov bị cáo buộc nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bản tin không cung cấp thêm thông tin về khoản tiền bị cáo buộc cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Ông Yuri Grekhov

Grekhov là sĩ quan cấp cao lâu năm trong quân đội Nga, bắt đầu sự nghiệp quân ngũ từ năm 1979. Trong giai đoạn 2007-2009, ông giữ chức tham mưu trưởng kiêm phó chỉ huy một sư đoàn phòng không.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh thứ nhất Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa Nga.

Từ năm 2018 đến 2021, ông Grekhov chỉ huy Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga. Đây là vị trí lãnh đạo cấp cao, phụ trách một bộ phận quan trọng trong hệ thống phòng thủ quân sự của nước này.

Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga phụ trách trang bị vũ khí.

Quan chức quân sự cấp cao này cũng bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước đó, giới chức Nga đã bắt giữ một quan chức thuộc Cục Nhà ở của Bộ Quốc phòng nước này liên quan đến một đường dây gian lận trị giá hàng triệu USD. Các nhà điều tra thu giữ tài sản của người này, trị giá 66.666 USD.