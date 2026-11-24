Bà Alice Weidel tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine nếu thắng cử. Ảnh: Strana.

Phát biểu điều này trước các thành viên đảng AfD hôm 23/11, bà Weidel nói: "Chúng tôi sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng quá mức hàng chục tỷ đô la, giảm đáng kể các khoản thanh toán cho Liên minh châu Âu và ngừng thanh toán cũng như cung cấp vũ khí cho Ukraine".

"Chúng ta không thể tiếp tục phân bổ lại tiền cho Ukraine hay một quỹ bảo vệ rừng mưa nhiệt đới trị giá hàng tỷ đô la của Brazil. Dường như có đủ tiền cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, cho mọi quốc gia và cho các tổ chức phi chính phủ, nhưng lại không đủ cho công dân của chúng ta. Không đủ cho người về hưu, không đủ cho người đóng thuế, không đủ cho những người đóng góp vào quỹ an sinh xã hội. Chỉ dành cho các nước ngoài" - lãnh đạo AfD nhấn mạnh.

Trước đó, bà Weidel từng nói rằng Ukraine đã thua cuộc chiến với Nga , và kêu gọi Berlin gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt chiến tranh.

Ngày chính thức tổ chức bầu cử quốc hội tiếp theo tại Đức là năm 2029, tuy nhiên cuộc bầu cử có thể được tổ chức sớm hơn.

Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 8 do Viện Insa thực hiện cho báo Bild cho thấy đảng đối lập cánh hữu Thay thế cho Đức (AfD) đang dẫn trước khối Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Friedrich Merz về mức độ phổ biến trong số người dân Đức với cách biệt kỷ lục 9 điểm phần trăm.

Một ngày trước đó, ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen, lãnh đạo phe nghị sĩ của đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu, cũng tuyên bố rằng bà sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev nếu đắc cử.

Người Đức phản đối tài trợ cho Ukraine

Theo các cuộc thăm dò dư luận của YouGov thực hiện theo yêu cầu của báo Die Welt, gần một nửa người Đức ủng hộ việc giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn viện trợ cho Ukraine .

Theo khảo sát, 25% số người được hỏi muốn ngừng hoàn toàn hỗ trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Ukraine, trong khi 24% muốn giảm bớt hỗ trợ này.

30% số người được hỏi ủng hộ việc duy trì mức viện trợ hiện tại, trong khi chỉ có 9% ủng hộ việc tăng viện trợ.

11% số người được hỏi không thể quyết định được câu trả lời.

Gần một nửa số người được hỏi ủng hộ việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin: 49% tin rằng cuộc đối thoại nên diễn ra càng sớm càng tốt, ngay cả khi không có sự nhượng bộ trước từ phía Nga.

23% khác ủng hộ việc đàm phán chỉ sau khi Moscow thực hiện một số bước nhất định, và 9% tin rằng các nhà lãnh đạo “chưa nên gặp nhau”.

Trong khi đó tỷ lệ bất mãn với Thủ tướng Đức Merz đã đạt mức kỷ lục 82% trong dân số nước này.