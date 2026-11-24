Binh sĩ Ukraine. Ảnh: GI.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, đã đưa ra một ý tưởng có vẻ mâu thuẫn: Ông Trump sẽ chỉ chấp thuận các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu chúng làm giảm khả năng xảy ra một cuộc xung đột mới và loại bỏ nguy cơ Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột đó. Và để làm được điều này cần có một cấu trúc an ninh chung mới của châu Âu. Đó chính xác là điều mà Nga đang kêu gọi.

Nói cách khác, Mỹ sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev ngay bây giờ, nếu những đảm bảo này sẽ không dẫn đến xung đột giữa Mỹ và Nga.

Thực tế là những nỗ lực hòa giải của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đang gây ra sự ác cảm về mặt tâm lý trong giới tinh hoa châu Âu hiện nay: mọi sáng kiến hay đề xuất đều vấp phải những lời kêu gọi leo thang trực tiếp hoặc những đề xuất mà tiềm ẩn leo thang.

Một ví dụ điển hình là chính quyền Đức, và đặc biệt là Ngoại trưởng Đức Wadephul. Những người khác cũng có cùng quan điểm, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, người đã tuyên bố sẽ triển khai một lực lượng quân sự phương Tây đến lãnh thổ Ukraine "ngay sau khi cuộc xung đột kết thúc".

Tương tự như vậy là những cáo buộc trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga không phản đối việc cung cấp cho Ukraine những đảm bảo ở mức Điều 5 của Hiến chương NATO ngay cả khi Ukraine không chính thức trở thành thành viên của liên minh.

Trên thực tế, Moscow đã nêu rõ lập trường của mình về vấn đề này từ lâu, và Bộ Ngoại giao Nga đã nhắc lại điều này hôm 23/11: Các kịch bản đảm bảo an ninh cho Ukraine dựa trên Điều 5 của Hiến chương NATO là không thể chấp nhận được đối với Nga, việc cũng như triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài ở Ukraine - như ông Zelenskyy đã kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây tại cuộc họp "liên minh các nước sẵn sàng" ở Berlin hôm 19/11.

Ông Zelensky cho rằng "sự hiện diện vật lý của quân nhân Mỹ và châu Âu có thể đóng vai trò như một sự xác nhận thực tế về sự sẵn sàng của phương Tây trong việc bảo vệ Ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột vũ trang mới". Nga cho rằng đề xuất này giống như việc dùng xăng để dập lửa, nếu xét đến việc chính viễn cảnh NATO thiết lập các căn cứ trên lãnh thổ Ukraine là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong một bài báo gần đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev giải thích rằng hành động khiêu khích như vậy có thể trở thành cái cớ cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và phương Tây. Ông tuyên bố: "Kiev và các đồng minh của họ phải nhớ rằng Nga không chỉ có quyền mà trong một số trường hợp còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân".

Nhưng vẫn có những chính trị gia ở phương Tây hiểu rõ kết cục của tất cả những điều này.

Bà Marine Le Pen, ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Pháp tiếp tục tích cực hỗ trợ Ukraine, bày tỏ "hy vọng NATO sẽ không tham gia vào cuộc chiến này". Đối thủ gần nhất của bà, ông Jean-Luc Mélenchon, cũng có cùng quan điểm và cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công khiêu khích tiếp tục, Pháp có thể không còn tồn tại: "Nga trải dài qua 11 múi giờ. Bạn nghĩ rằng bạn có thể ném bom thủ đô của họ và họ sẽ nói, 'Được rồi, hãy cư xử hợp lý'? Tất nhiên là không. Họ sẽ tự vệ. Chúng ta không trải dài qua 11 múi giờ. Một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của chúng ta, và Pháp sẽ không còn nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ đóng cửa".

Điều quan trọng nhất là ông Trump và hầu hết các thành viên trong nhóm của ông đều nhận ra rằng đường lối leo thang của châu Âu không chỉ đe dọa lục địa già mà còn đe dọa chính Mỹ. Vì vậy, vấn đề đặt ra rất rõ ràng: hoặc các ông tỉnh táo lại và bắt đầu đàm phán, hoặc các ông sẽ tự đưa mình vào danh sách tử thần. Còn ở Tây bán cầu chúng tôi sẽ đứng ngoài cuộc.