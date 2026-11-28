Từ tháng 12/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến phụ cấp đặc thù của lực lượng Công an nhân dân; chế độ đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; lĩnh vực dữ liệu; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ sở trợ giúp xã hội; giảm phát thải khí nhà kính; an toàn đập, hồ chứa nước; công nghiệp công nghệ số.