Ngày 27/11, TAND Hà Nội xét xử Trịnh Quốc Tuấn, 38 tuổi, cùng 5 đồng phạm Mai Khánh Thiện, 30 tuổi; Tăng Thị Tú Trinh, 24 tuổi; Nguyễn Tiến Đạt, 25 tuổi; Ngô Thị Cẩm Vân, 37 tuổi và Bùi Thị Kim Thi, 40 tuổi, về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo cáo trạng, Tuấn từng bán thận nên am hiểu các thủ tục liên quan đến việc hiến tặng. Từ đó, Tuấn cùng các đồng phạm tổ chức đường dây môi giới mua bán thận dưới hình thức hiến tặng để kiếm tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2024, nhóm này thực hiện 9 vụ môi giới. Để tìm khách, các bị cáo sử dụng tài khoản Facebook tham gia những hội, nhóm mua bán gan, thận. Khi có người muốn bán hoặc cần mua thận, họ kết nối hai bên, tổ chức gặp mặt để thỏa thuận giá cả và phương thức thanh toán.

Tuấn trực tiếp trao đổi, thống nhất giá mua bán, hướng dẫn khám sàng lọc, thu thập bệnh án. Các đồng phạm phụ trách đưa người mua, người bán đi khám sức khỏe, xét nghiệm và hoàn thiện thủ tục liên quan.

Tuấn còn thuê một căn nhà tại phố Ngọc Trì, Long Biên, làm nơi ăn ở cho những người bán thận, đồng thời chi trả toàn bộ tiền đi lại, sinh hoạt và xét nghiệm.

Người mua trả tiền tỷ, người bán nhận 450-600 triệu đồng

Theo VKS, mỗi vụ mua bán thận, người mua phải trả 850 triệu đến 1,08 tỷ đồng, nhưng người bán chỉ nhận 450-600 triệu đồng. Phần còn lại được dùng chi trả các khoản phí và chia cho những người tham gia môi giới.

Trong một số vụ, tiền được phân chia cho cả người giới thiệu, đưa đón, hỗ trợ xét nghiệm và kết nối hai bên.

Sau 9 vụ, nhóm bị cáo hưởng lợi tổng cộng 3,48 tỷ đồng. Riêng Tuấn nhận hơn 2 tỷ đồng, các đồng phạm hưởng từ 120 triệu đến hơn 570 triệu đồng. Khoản tiền môi giới trong một vụ có thể lên tới 550 triệu đồng.

Chín người bán thận, tuổi từ 29 đến 39, được xác định có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 79% sau khi bán thận.

Cơ quan tố tụng không xử lý hình sự những người mua thận vì xác định họ tìm người ghép nhằm cứu sống bản thân hoặc người thân trong gia đình, không có vai trò đồng phạm.

Tương tự, 9 người bán thận đều có hoàn cảnh khó khăn, phải bán thận để trang trải cuộc sống. Nhà chức trách xác định hành vi của họ không cấu thành tội Mua bán bộ phận cơ thể người nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề trong vụ án và hành vi của một số người chưa được làm rõ, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam