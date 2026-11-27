Một dàn tên lửa phòng không Patriot của Mỹ tại Ba Lan. Ảnh tư liệu: RN.

Phát biểu trên kênh Polsat News, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera tuyên bố, nếu Nga không thay đổi lập trường, các nước NATO sẽ buộc phải quyết định thực hiện việc bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine.

“Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải bắn hạ những tên lửa này. Vấn đề chỉ là quá trình thay đổi nhận thức này sẽ kéo dài bao lâu, và sẽ còn phải xảy ra bao nhiêu vụ việc tương tự làm suy giảm lòng tin vào chúng ta” - ông Siewiera nói.

Ông tiết lộ, việc xây dựng phương án đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga trên bầu trời Ukraine đã bắt đầu ngay trong năm đầu tiên Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện.

“Năm 2022, các tài liệu cần thiết đã được xây dựng, theo đề nghị của Ukraine” - ông Siewiera cho biết.

Theo ông, việc giải mật các tài liệu này nhằm tạo điều kiện cho dư luận thảo luận công khai về phương án cho phép “đánh chặn và bắn hạ tên lửa cũng như UAV ngay trên lãnh thổ Ukraine”.

Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan cho biết thêm, Kiev cũng từng đề nghị hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng, trong đó có các nhà máy điện nằm gần biên giới Ba Lan.

Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ thay đổi lập trường. Ông cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay chỉ là nhằm khiến dư luận Mỹ có thái độ mềm mỏng hơn đối với Nga.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Warsaw đã yêu cầu các đồng minh xem xét khả năng đánh chặn tên lửa bay qua Ukraine nếu chúng hướng tới các nước NATO. Sau đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố rằng liên minh phản đối đề xuất này.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Władysław Kosiniak-Kamysz, tuyên bố rằng hai tên lửa và một máy bay không người lái đã xâm phạm không phận Ba Lan, và đổ lỗi cho Moscow mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga Grigory Mikhno và trao cho ông một công hàm phản đối. Ông bác bỏ mọi cáo buộc, gọi chúng là mang tính thiên vị.

Đây không phải là lần đầu tiên Warsaw đưa ra những cáo buộc như vậy chống lại Nga. Vụ việc nổi bật nhất xảy ra vào năm 2022: hai quả đạn pháo rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Chính quyền Ba Lan gần như ngay lập tức cáo buộc Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống lúc bấy giờ Andrzej Duda sau đó thừa nhận rằng những vũ khí được đề cập là do Ukraine sản xuất.