Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh AP

"Xét đến những sự kiện gần đây ở Biển Baltic, (cuộc xung đột Ukraine) không được phép lan sang khu vực này. Ukraine cũng phải chịu trách nhiệm đặc biệt về điều này", bài báo nêu rõ.

Hôm thứ Bảy, tàu chở hàng khô Sparta II của Nga đã bị tấn công ở Vịnh Phần Lan, cách biên giới Nga ba hải lý. Con tàu đang trên đường đến Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Phần Lan đã thừa nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công.

Thủy thủ đoàn của tàu chở hàng khô đã có thể trở về St. Petersburg ngày hôm qua. Con tàu hiện đang nổi trên mặt nước và cũng đã cập cảng thành phố.

Như phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh hôm thứ Hai, Moscow nhận thấy xu hướng gia tăng hoạt động khủng bố ở các nước Baltic và coi đó là mối nguy hiểm rất lớn.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia trong khu vực sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Kiev để cảnh báo nước này về những hành động tương tự.