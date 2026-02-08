Nhà máy điện hạt nhân dừng hoạt động, Kiev khủng hoảng nghiêm trọng

DTEK, tập đoàn năng lượng lớn nhất Ukraine, tối 7/2 (giờ địa phương) xác nhận ít nhất 2 nhà máy nhiệt điện và các trạm biến áp cao áp do DTEK vận hành ở Kiev đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 6 và rạng sáng 7/2, PravdaUkraine đưa tin.

Hầu hết Kiev chỉ được cấp điện từ 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày. Ảnh: PravdaUkraine

"Do các trạm biến áp bị hư hại, các nhà máy điện hạt nhân (cung cấp điện cho Kiev) cũng buộc phải ngừng hoạt động. Ukraine đã mất một phần đáng kể lượng điện sẵn có", DTEK thông tin thêm và cho biết, hầu hết thành phố hiện chỉ được cấp điện lưới từ 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày.

DTEK khẳng định đang hợp tác với tập đoàn năng lượng quốc gia Ukrenergo và công ty nhiệt điện Kiev Kyivteploenergo cố gắng sửa chữa các trạm biến áp để khôi phục nguồn điện, nhưng thừa nhận "những ngày khó khăn vẫn đang ở phía trước".

Kiev ở giữa mùa Đông lạnh giá với nền nhiệt ở mức dưới -5 độ C. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận "các cơ sở năng lượng bị thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng đến tình hình năng lượng và gây mất điện diện rộng trên hầu khắp đất nước".

Trước đó, Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 7/2 cho biết, Nga đã mở đợt tập kích mới nhất nhắm vào nước này từ đêm 6/2 bằng 328 máy bay không người lái (UAV) các loại, cùng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69.

"Lực lượng phòng không đã hạ được 297 UAV. Hoạt động tác chiến tích cực cũng khiến các tên lửa của đối phương không tới được mục tiêu. 22 phương tiện tấn công đã lao xuống 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", Bộ tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, song không nêu cụ thể thông tin về các quả đạn lọt lưới phòng thủ.

Các kênh theo dõi chiến sự Ukraine ghi nhận căn cứ không quân Kanatovo ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovohrad, miền Trung Ukraine, là mục tiêu chính trong đợt tập kích; bên cạnh các cơ sở năng lượng quan trọng. Kanatovo là căn cứ dự bị của không quân Ukraine, từng là nơi đóng quân của một số phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và cường kích Su-24.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã mở các chiến dịch tập kích quy mô lớn trong tuần qua để trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự ở Nga. "Mục tiêu là doanh nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga nêu.