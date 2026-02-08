Thủ tướng Orban tuyên bố Ukraine là 'kẻ thù' của Hungary

"Ukraine liên tục yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) ngắt kết nối với năng lượng giá rẻ của Nga, điều đe dọa khả năng giảm chi phí năng lượng của chúng ta", Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trong cuộc mít tinh ngày 7/2. "Bất cứ ai nói điều này đều là kẻ thù của Hungary, do đó Ukraine chính là kẻ thù của chúng ta".

Ông giải thích rằng nếu không có nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga, chi phí nhà ở và điện nước của các gia đình Hungary sẽ tăng ít nhất 8% mỗi năm. "Điều đó giống như bạn bị mất lương cả tháng vậy", ông nói.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Budapest ngày 5/1. Ảnh: AFP

Thủ tướng Orban cũng kịch liệt phản đối tham vọng gia nhập EU của Ukraine, thêm rằng Hungary không muốn hợp tác quân sự hay kinh tế với quốc gia này, vì "họ đang kéo chúng ta vào chiến tranh".

"Chúng tôi ghi chép mọi thứ, nhìn thấy mọi thứ, và cái gì rồi cũng đến lúc phải trả giá", ông nói thêm. "Ukraine là nước láng giềng, chúng ta phải hợp tác với họ, nhưng không thể để họ gia nhập EU".

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của ông Orban.

Chính phủ Hungary đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa thể hoàn toàn thoát phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, dù vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Hungary không ủng hộ kế hoạch của EU nhằm ngăn các nước thành viên mua dầu và khí đốt từ Nga.

Hiện tại Hungary nhận phần lớn dầu mỏ thông qua đường ống Druzhba và khí đốt thông qua đường ống TurkStream cùng các nhánh của nó qua Bulgaria và Serbia. Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, nước này năm 2025 nhận hơn 8,5 triệu tấn dầu và hơn 7 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga.