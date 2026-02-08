Tai nạn liên hoàn tại Đắk Lắk, nhiều phương tiện hư hỏng

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Trước đó, khoảng 9h35 cùng ngày, anh H.V. L. (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo BKS 37H-115.62, lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, theo hướng Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

Xe đầu kéo do anh L. điều khiển đã tông liên hoàn các phương tiện đi cùng chiều.

Khi xe đầu kéo đến Km6 +800 thuộc địa phận phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì va chạm với xe tải BKS 47H-016.29 do ông Y.T. (ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông phía trước. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục đẩy xe tải về trước và tiếp tục va chạm với 5 ô tô khác.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng và xử lý phương tiện gặp nạn.

Công tác điều tiết được triển khai kịp thời nhằm hạn chế ùn tắc trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe đầu kéo 37H-115.62 không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước dẫn đến tai nạn giao thông.