Ukraine tiết lộ "bên thứ 3" ám sát tướng Nga giữa Moscow

Trung tướng Nga Vladimir Alekseyev bị ám sát hụt hôm 6/2 tại Moscow. Ảnh Novosti

Novosti dẫn lời các nguồn trong Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, vụ tấn công nhằm vào Trung tướng Nga Vladimir Alekseyev xảy ra đúng lúc ông đang dẫn đầu nhóm đại diện của Moscow điều phối các cuộc đàm phán với Ukraine.

Các quan chức Ukraine tin rằng yếu tố thời điểm không phải là ngẫu nhiên, mà cho thấy một nỗ lực có chủ đích nhằm làm chệch hướng tiến trình đối thoại. Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, những cáo buộc từ phía Nga về “dấu vết Ukraine” trong vụ việc là khó có cơ sở trong bối cảnh hiện nay. Với Kiev, một hành động như vậy sẽ phản tác dụng, bởi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với đàm phán đều trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích của Ukraine.

Theo đánh giá của các nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine, kịch bản nhiều khả năng nhất là sự can thiệp của một bên thứ ba có ý đồ phá vỡ mọi thỏa thuận tiềm năng. Theo đó, mục tiêu của vụ tấn công không chỉ là cá nhân vị tướng Nga, mà còn là toàn bộ cơ chế đàm phán, vốn đang ở giai đoạn then chốt.

Hãng tin ASTRA của Nga, dẫn nguồn từ Ủy ban Điều tra, cho biết một vụ tấn công có vũ trang nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev đã xảy ra tại Moscow hôm 6/2. Vụ nổ súng diễn ra tại tầng 24 của một tòa nhà dân cư trên đại lộ Volokolamskoye, khi một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã bắn nhiều phát vào vị tướng rồi bỏ trốn. Ông Alekseyev bị thương ở ngực và đã được đưa vào bệnh viện. Một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc mưu sát và buôn bán vũ khí trái phép.

Theo các nguồn tin, vị tướng Nga trúng ba phát đạn và mất một lượng máu đáng kể. Sự việc xảy ra trong bối cảnh ông Alekseyev đang trực tiếp điều phối công việc của nhóm đàm phán phía Nga.

Vladimir Alekseyev hiện là Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga (GRU) và là một nhân vật then chốt trong hệ thống tình báo quân sự của Nga. Trong nhiều năm, ông phụ trách giám sát các công ty quân sự tư nhân, bao gồm Redut và Novichok, cũng như các lực lượng “tình nguyện” được triển khai trong các chiến dịch chiến đấu tại Ukraine.

Các báo cáo điều tra từng cho rằng, ông Alekseyev có tham gia công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu của cuộc chiến Ukraine, cũng như việc giám sát các cấu trúc quân sự tư nhân hoạt động tại chiến trường. Trong cuộc binh biến của Yevgeny Prigozhin năm 2023, ông từng đăng tải một video kêu gọi các tay súng Wagner hạ vũ khí và tham gia các cuộc đàm phán với thủ lĩnh Wagner.

Alekseyev hiện nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế. Năm 2019, Liên minh châu Âu đã đưa ông vào danh sách các cá nhân liên quan đến việc sử dụng chất độc thần kinh Novichok tại Salisbury. Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp tương tự vào năm 2020, và trước đó, năm 2016, Mỹ đã trừng phạt ông liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hiện tại, ông Alekseyev là cấp phó của Igor Kostyukov, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nơi đang diễn ra các cuộc thảo luận giữa Nga, Ukraine và Mỹ về một thỏa thuận giải quyết xung đột tiềm năng.

Theo lời kể của những người hàng xóm, sau loạt tiếng súng, vị sĩ quan cấp cao ngã xuống và nằm trong vũng máu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Họ cũng phàn nàn rằng hệ thống camera ở khu vực lối vào không hoạt động và khu dân cư Volokolamsky trên thực tế đã trở thành một khu vực “ra vào tự do”, thiếu kiểm soát an ninh.