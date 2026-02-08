Tai nạn liên tiếp, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc 5 km

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 8/2, tại Km560+400 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh), xảy ra tai nạn giữa 4 phương tiện.

Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 50C - 066.14 lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn, phương tiện này xảy ra va chạm với các xe ô tô: 75A - 024.16; 36H - 018.88 và 73A - 162.13.

Vụ tai nạn giao thông không gây thương vong về người nhưng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ôtô hư hỏng nặng sau tai nạn giữa 4 phương tiện trên cao tốc.

Cũng vào thời gian này, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa xe khách giường nằm BKS 36B - 026.18 với xe container BKS 50H-035.64. Sự việc không ghi nhận người bị thương, nhưng xe container biến dạng phần đầu, ôtô khách vỡ đèn.

Xe container biến dạng phần đầu sau khi tông ôtô giường nằm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Xe khách chắn ngang đường sau tai nạn.

Liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn khiến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài khoảng 5km theo hướng Bắc - Nam.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc sau hai vụ tai nạn liên hoàn. (ảnh CTV).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển xuống quốc lộ 1, điều xe cứu hộ cẩu các xe gặp nạn.

Ngành chức năng cho biết, thời điểm xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thời tiết mưa nhỏ, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.