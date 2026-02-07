Hé lộ thời điểm sớm nhất có thể đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine

Reuters hôm nay (7/2) dẫn các nguồn tin cấp cao có liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ, Ukraine và Nga nói rằng, các nhà đàm phán của Mỹ và Ukraine đã thảo luận về mục tiêu đầy tham vọng là Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận hòa bình sớm nhất vào tháng 3/2026.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, họ thừa nhận thời hạn này có thể bị trì hoãn nếu các bên chưa đồng thuận về vấn đề then chốt là lãnh thổ. Thời gian qua, Nga khẳng định họ chỉ cân nhắc đồng ý ngừng chiến sự nếu Ukraine rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk), nhưng Kiev chưa đồng ý.

Theo các nguồn tin, trong các cuộc đàm phán riêng, Washington và Kiev đã nhất trí rằng, bất cứ thỏa thuận nào đạt được đều cần đưa ra trưng cầu dân ý để cử tri Ukraine quyết định. Đây sẽ là một cuộc trưng cầu được tiến hành đồng thời với "bầu cử quốc gia" ở Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, phái đoàn Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, dẫn đầu, đã nêu quan điểm với phái đoàn Ukraine rằng "sẽ tốt hơn nếu các cuộc bỏ phiếu đó diễn ra sớm". Nếu thuận lợi, các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra tháng 5/2026.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin của Reuters. Tuy nhiên, một số hãng truyền thông đã nhận định mục tiêu đạt thỏa thuận và bầu cử sớm ở Ukraine như vậy là "không thực tế". Các quan chức Ukraine khẳng định, trong điều kiện hiện tại, việc chuẩn bị bầu cử sẽ mất ít nhất nửa năm.

Một nguồn tin của hãng TASS (Nga) cho biết việc chuẩn bị dự thảo văn kiện hòa bình có thể sẽ mất tối thiểu một tháng rưỡi, vì các cuộc đàm phán liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp và cần có sự đồng thuận từ tất cả các bên.

Nga, Ukraine và Mỹ đã tiến hành 2 vòng đàm phán hòa bình tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), lần lượt vào cuối tháng 1/2026 và từ ngày 4 - 5/2 vừa qua. Các cuộc gặp đều được tiến hành theo phương thức họp kín, không công khai chi tiết.

Kết thúc vòng đàm phán mới nhất, Mỹ và Nga đã nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao. Ngoài ra, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh.

Trong diễn biến liên quan trực tiếp, TASS ngày 6/2 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov xác nhận vòng đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ sớm diễn ra.