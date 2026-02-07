Một kíp vận hành pháo tự hành 2S7 Pion của Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: RN.

Cho đến nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ, nhưng tình hình ngày càng xấu đi của Lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến tuyến và cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong nước có thể buộc Ukraine phải bắt đầu nhượng bộ Nga về một số vấn đề - ông Mercouris nhận định trên YouTube hôm 6/2.

"Ông Zelensky đã nhiều lần lên tiếng và kiên quyết bác bỏ khả năng rút quân Ukraine khỏi Donbass. Ông tiếp tục khẳng định rằng cần phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn dọc theo các đường ranh giới hiện có và không có dấu hiệu nhượng bộ lập trường này... Xét theo các đề xuất đảm bảo an ninh do phương Tây và Ukraine đưa ra, họ muốn tạo ra bàn đạp để tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga" - ông nhận xét.

Đồng thời, theo nhà phân tích, chính quyền Kiev cuối cùng vẫn sẽ buộc phải thỏa hiệp về nhiều vấn đề.

"Tình hình trên chiến tuyến liên tục thay đổi. Tình hình của Ukraine nhìn chung đang xấu đi khi quân đội Nga tiến công và cuộc khủng hoảng bao trùm đất nước ngày càng sâu sắc. Có lẽ chúng ta sẽ thấy tiến triển trong ngoại giao, và nói cách khác, người Ukraine cuối cùng sẽ sẵn sàng nhượng bộ về một số vấn đề mà họ đang bảo vệ" - chuyên gia Mercouris nói thêm.

Vòng đàm phán thứ hai về vấn đề Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi vào các ngày 4-5/2, với sự tham gia của các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine. Vòng đầu tiên đã diễn ra tại đây vào ngày 23-24/1. Các cuộc đàm phán được tiến hành kín, không có sự tham dự của báo chí.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và năm cuộc tấn công nhóm trong tuần qua để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga.

Trong thời gian này, các chiến binh đã giải phóng các làng Popovka ở vùng Sumy, Zelenoye ở vùng Kharkov , Stepanivka, Toretskoye và Sukhetske ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), và Staroukrainka, Petrovka và Prydorozhne ở vùng Zaporizhia. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 9.080 binh sĩ trong tuần qua.