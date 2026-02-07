Mọi người sợ lên tiếng!: Quan chức Ukraine tiết lộ điều người dân nghĩ nhưng không dám thốt ra

Thống đốc tỉnh Mykolaiv của Ukraine, ông Vitalii Kim. Ảnh Nikvesti

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Dumka của Kharkov, ông Kim - một đồng minh của Tổng thống Zelensky - cho biết, phát biểu trên của ông không có nghĩa là từ bỏ lãnh thổ, mà là đặt sinh mạng con người lên hàng ưu tiên.

Ông Kim nhấn mạnh rằng, ông đã nói ra điều mà nhiều người nghĩ trong lòng nhưng không dám công khai thốt lên.

“Tôi đang nói ra điều mà mọi người sợ nói thành lời. Rất dễ để ngồi chờ chiến tranh kết thúc và chiến thắng đến, cầu mong có điện và có sưởi ấm. Nhưng đối với những chàng trai ngoài mặt trận phía đông, điều đó vô cùng khó khăn. Với tư cách là lãnh đạo một vùng tiền tuyến, tôi nhấn mạnh rằng lãnh thổ rất quan trọng, nhưng con người còn quan trọng hơn. Đó là tâm trạng ở các vùng của chúng tôi”, ông Vitalii Kim nói.

Khi được một nhà báo hỏi liệu trong trường hợp này Ukraine có nên nhượng bộ về lãnh thổ hay không, ông Kim trả lời rằng quan điểm của ông phản ánh đánh giá cá nhân của ông với tư cách là người đứng đầu một khu vực tiền tuyến.

“Tôi không có đầy đủ thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tôi hiểu Nga đang đòi hỏi điều gì, và tôi chỉ đang bày tỏ ý kiến của mình” ông Kim nói rõ.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Mykolaiv, ông Vitalii Kim, từng tuyên bố rằng đối với phần lớn người dân Ukraine hiện nay, chiến thắng trong cuộc chiến với Nga trước hết có nghĩa là chấm dứt giao tranh, bảo toàn sinh mạng con người và đạt được các bảo đảm an ninh.

Trước nữa, trong một cuộc phỏng vấn, ông Kim cho biết ông tin rằng đầu năm 2026 sẽ là bước ngoặt hướng tới việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng chia sẻ kỳ vọng rằng sau đó sẽ có nhiều nhà đầu tư đến Ukraine.