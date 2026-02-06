Ukraine đòi bảo đảm an ninh cho Odessa trong đàm phán hòa bình

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi cho biết: “Đối với Kiev, đây là một khía cạnh mang tính sống còn. Trong gói thỏa thuận, Ukraine coi việc có các bảo đảm rằng Nga sẽ không tiến về Odessa là điều đặc biệt quan trọng, tức là phải có một cơ chế nào đó để ràng buộc và xác lập những điều như vậy” - nguồn tin nói với các nhà báo.

Cụ thể Kiev muốn nhận được những bảo đảm nào vẫn chưa được nêu rõ.

Trước đó, hôm qua có thông tin cho biết Nga cũng đã đưa ra một điều kiện mới để ký kết hiệp ước hòa bình với Ukraine. Theo đó, Điện Kremlin hiện không chỉ yêu cầu Ukraine từ bỏ Donbass, mà còn yêu cầu tất cả các quốc gia phải công nhận khu vực này là lãnh thổ của Nga.

Trước yêu cầu này, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng bất kỳ sự công nhận nào đối với các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng tạm thời là của Nga cũng sẽ không mang lại lợi ích cho Điện Kremlin, bởi không phải tất cả các quốc gia đều công nhận, và quan trọng nhất là bản thân Ukraine sẽ không làm điều đó.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, đã tổng kết hai ngày đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi và gọi các cuộc thảo luận này là mang tính xây dựng.

Tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, đại diện Nga và Mỹ đã nhất trí khôi phục đối thoại quân sự ở cấp cao, vốn bị đình chỉ từ năm 2021, không lâu trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.