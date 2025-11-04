Nga vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm việc ở Kiev vào ngày 31/10/2025. Ảnh: AFP.

Chuyên gia Ukraine Valerii Romanenko, hiện công tác tại Bảo tàng Hàng không Nhà nước ở Kiev, cho biết điều này trên kênh Espreso TV hôm 3/11.

“Nga biết tất cả các doanh nghiệp ở Ukraine có thể tham gia sản xuất tên lửa: những doanh nghiệp đó đã bị trúng đòn, và vẫn đang bị tấn công. Có những cơ sở được ngụy trang kỹ lưỡng nhưng vẫn bị đánh trúng”, ông Romanenko nói.

“Còn về tên lửa đạn đạo, Nga gần như đã triệt hạ mọi thứ có thể sản xuất tên lửa đạn đạo ở Ukraine. Các thành phần của tên lửa đạn đạo có thể được sản xuất tại thành phố Dnipro và Pavlohrad. Hai thành phố này liên tục bị Nga tấn công”, ông Romanenko nói thêm.

Theo ông, mỗi khi Ukraine sẵn sàng cho các thử nghiệm nghiêm túc và chuẩn bị phóng thử một tên lửa đạn đạo, Nga lại thực hiện đòn tấn công tầm xa vào tất cả các nhà máy liên quan.

“Nga hành động mang tính phòng ngừa. Nhân tiện, họ cũng không kích rất dữ dội các cơ sở sản xuất tên lửa Flamingo”, ông Romanenko nói, đề cập việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây thừa nhận chương trình tên lửa Flamingo gặp “một số khó khăn về kỹ thuật và tài chính”, dẫn đến sản lượng không đạt mục tiêu cho đến cuối năm.

Ông Romanenko lưu ý rằng Ukraine đang từng bước sản xuất các thành phần chính cho tên lửa ở nước ngoài, ví dụ như mở nhà máy sản xuất động cơ nhiên liệu rắn ở Đan Mạch.

Hrim-2 là mẫu tên lửa đạn đạo duy nhất mà Ukraine từng công khai phát triển. Ảnh: Moscow Times.

“Vấn đề là Ukraine làm điều này quá chậm. Chúng tôi không phản ứng nhanh chóng so với Nga vì những lý do khách quan và chủ quan”, ông Romanenko kết luận.

Tên lửa đạn đạo duy nhất mà Ukraine từng công bố mang tên Hrim-2, có thiết kế gần giống với mẫu Iskander của Nga.

Ngày 14/8/2025, quân đội Nga tuyên bố phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Hrim-2 của Ukraine, “loại bỏ cơ sở kỹ thuật phục vụ sản xuất tên lửa”.

Cho đến tháng 11, Ukraine được cho là vẫn gặp khó khăn trong việc sản xuất và triển khai các hệ thống Hrim-2. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 3/11 nói “Ukraine đang có bước tiến rất tốt trong việc tự sản xuất tên lửa và máy bay không người lái”.

Ông Zelensky nhắc đến các mẫu tên lửa tầm xa như Flamingo, Ruta và Neptune, nhưng không hề đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo Hrim-2.