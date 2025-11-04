Nga tiếp tục kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine, ông Medvedev cảnh báo phương Tây

Khung cảnh thị trấn Dobropillia, bàn đạp để Ukraine mở các cuộc phản công ở phía bắc mặt trận Pokrovsk trong thời gian qua. Ảnh: Moscow Times.

Tốc độ này tương đương mức trung bình hàng tháng kể từ đầu năm và thấp hơn so với mức đỉnh điểm 634 km² vào tháng 7/2025. Cũng theo số liệu của ISW, Nga hiện kiểm soát khoảng 81% diện tích vùng Donetsk, tăng 5% so với thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 8/2025.

Một trong những điểm nóng hiện nay là thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng mà Nga tìm cách chiếm giữ hơn một năm qua. Trong những tuần gần đây, khu vực này chịu sức ép ngày càng lớn. Lữ đoàn đổ bộ đường không số 7 của Ukraine ngày 3/11 cho biết nỗ lực ổn định tình hình ở Pokrovsk “vẫn đang tiếp diễn”, đồng thời xác nhận Kiev đã điều đặc nhiệm tinh nhuệ đến khu vực này cuối tuần qua.

Lữ đoàn cho biết tuyến phòng thủ của Myrnohrad – thành phố nằm ngay bên cạnh Pokrovsk – đã được “tăng cường thêm lực lượng mới”.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga từng kiểm soát tới 27,7% lãnh thổ Ukraine. Đến mùa thu năm 2022, Kiev giành lại nhiều khu vực ở vùng Kharkiv và Kherson trong các đợt phản công sau đó.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Tính đến nay, Nga kiểm soát khoảng 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014) và phần lớn các vùng Donetsk, Lugansk, cũng như vùng Kherson và Zaporizhzhia.

Theo ISW, Nga cũng kiểm soát thêm 150 km² lãnh thổ Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk – vùng này không nằm trong số năm vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập.

Giữa lúc Nga mở rộng lãnh thổ kiểm soát, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra tuyên bố gay gắt nhắm vào phương Tây.

“Càng nhiều tiền phương Tây chi cho Ukraine, Nga sẽ càng giành lại được nhiều lãnh thổ hơn, và kết cục đối với Kiev sẽ càng tồi tệ hơn”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội Telegram.

Ông Medvedev cũng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine đã “phung phí hàng tỷ USD viện trợ từ phương Tây trong những năm qua”.

“Càng được thế giới phương Tây đổ tiền hậu thuẫn, kết cục cho chính quyền Kiev càng bi đát, và cuối cùng, nhiều vùng đất hơn sẽ trở lại với Nga”, ông Medvedev nhấn mạnh, theo TASS.