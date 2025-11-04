Ukraine tung video đặc nhiệm Ukraine đọ súng, hạ 13 binh sĩ Nga trong rừng ở vùng Donetsk

SBS ngày 3/11 công bố đoạn video ghi lại bằng camera gắn trên người binh sĩ đặc nhiệm, cho biết cuộc đọ súng diễn ra trong “khu vực trách nhiệm của Quân đoàn Lục quân số 3” tại vùng Donetsk, song không nêu rõ thời điểm.

Hoạt động này có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm “Dozor”, cùng các lực lượng thuộc Quân đoàn số 3 và đơn vị đặc nhiệm “Artan” của Cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR).

Trong đoạn video, các binh sĩ Ukraine đấu súng trong khu rừng, lá vàng rụng đầy mặt đất – cho thấy trận đánh có thể diễn ra vào mùa thu. Nửa sau video là hình ảnh từ thiết bị bay không người lái gắn camera hồng ngoại, ghi lại cảnh nổ và các binh sĩ Nga bị trúng đạn.

Đặc nhiệm Ukraine chiến đấu trong cuộc đối đầu với lực lượng Nga. Ảnh chụp màn hình video.

Cuối video, hình ảnh cho thấy lực lượng Ukraine thu được điện thoại, bộ đàm và hộ chiếu của các binh sĩ Nga thiệt mạng.

“Kết quả cuộc đọ súng là 13 binh sĩ Nga bị hạ. Ngoài ra, hoạt động tác chiến trên không bằng máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng 5 binh sĩ khác và làm bị thương 6 người”, SBS cho biết.