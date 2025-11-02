Ukraine tấn công trả đũa bằng UAV, Nga tung đòn trừng phạt

Thông tin trên được chính quyền vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, cho biết ngày 2-11.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà giao dịch nói rằng lượng hàng xuất khẩu qua cảng này sẽ tăng trong tháng 11, có thể gây ra những tác động dây chuyền đối với dòng chảy xuất khẩu.

"Tại cảng Tuapse, các mảnh vỡ UAV rơi xuống một tàu chở dầu, làm hư hại phần cấu trúc boong tàu" - chính quyền vùng Krasnodar thông báo trên Telegram vào ngày 2-11.

"Một đám cháy đã bùng phát trên con tàu. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán" - thông báo cho biết thêm.

Địa điểm này là nơi đặt cảng dầu khí biển Đen Tuapse và nhà máy lọc dầu do Rosneft kiểm soát, vốn đã nhiều lần bị Ukraine tấn công bằng UAV trong năm nay.

Hiện chưa rõ trạm dầu có tiếp tục hoạt động sau vụ tấn công hay không. Chính quyền địa phương cho biết các tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác tại đây cũng bị hư hại.

Hình ảnh được cho là từ cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 1-11. Ảnh: Telegram

Theo thông tin ban đầu, không có thương vong được ghi nhận - The Kyiv Independent dẫn nhận định của giới chức Nga

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường tấn công nhà máy lọc dầu, kho chứa và đường ống dẫn dầu của Nga nhằm gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu, phá vỡ hậu cần quân sự và gia tăng chi phí xung đột.

Ukraine gọi đây là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện của nước này.

Nga áp lệnh trừng phạt

Nga đã áp lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào nhiều quan chức chính phủ Ukraine, bao gồm Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và Bộ trưởng Kinh tế Oleksiy Sobolev.

Theo truyền thông Nga, lý do cho các biện pháp này không được công bố.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh (SBU) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại để thảo luận về hướng đi mới của chính sách trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Zelensky chỉ đạo bổ sung các biện pháp trừng phạt lên doanh nghiệp Nga tham gia sản xuất vũ khí, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt.