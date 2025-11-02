Nga cảnh báo khi có tin Mỹ "bật đèn xanh" về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 cảnh báo rằng việc Mỹ xem xét chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine “sẽ không giúp đưa cuộc xung đột đến gần hơn với một giải pháp hòa bình”.

“Thực tế hiện nay và cả những năm trước cho thấy, việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không dẫn đến hòa bình. Hơn nữa, những hành động như vậy còn đi ngược lại các cam kết tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong buổi họp báo hôm ngày 1/11.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi CNN đưa tin ngày 31/10 rằng Lầu Năm Góc đã phê duyệt đề xuất cung cấp Tomahawk cho Ukraine, sau khi kết luận rằng động thái này “sẽ không làm suy giảm kho dự trữ vũ khí của Mỹ”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối cấp loại tên lửa này cho Ukraine.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần khẳng định muốn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Đầu năm nay, ông đã nối lại các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Moscow, song chưa đạt được kết quả cụ thể sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska hồi tháng 8, cũng như trong vòng đàm phán mới ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu năm 2025.

Gần đây, ông Trump hoãn hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại thủ đô Budapest (Hungary) và áp thêm lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga.

Tổng thống Mỹ cũng từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nói rằng Mỹ cần giữ loại vũ khí này “để bảo vệ đất nước". Ông Trump nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện phức tạp mới có thể sử dụng hiệu quả tên lửa này.

“Vấn đề với Tomahawk là… để học cách sử dụng loại tên lửa này phải mất ít nhất 6 tháng, thường là một năm. Nó rất phức tạp… Vì vậy, cách duy nhất để một quả Tomahawk được phóng đi là do chúng tôi tự bắn. Và chúng tôi sẽ không làm điều đó”, hãng TASS dẫn lời ông Trump.

Về phía Nga, ông Putin từng cảnh báo hồi tháng trước rằng việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ bị coi là một bước leo thang nghiêm trọng, và Nga sẽ có “phản ứng rất mạnh mẽ”.