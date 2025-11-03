'Tiêm kích ngoài hành tinh' của Nga sẵn sàng xuất kích

Theo thông báo mới nhất, VKS vừa tiếp nhận thêm một lô Su-35S mới, đánh dấu đợt bàn giao thứ sáu chỉ trong năm nay, sau các đợt trước đó vào tháng 3, 5, 6, 8 và 9. Con số này vượt xa so với năm 2024, khi chỉ có bốn đợt giao hàng được ghi nhận, cho thấy dây chuyền sản xuất của Nga đang hoạt động với công suất cao hơn bao giờ hết.

Tiêm kích Su-35. (Nguồn: MW)

Giới phân tích dự đoán, từ nay đến cuối năm, nhiều khả năng Moscow sẽ còn tiếp nhận thêm các lô Su-35 mới để đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng.

Thông tin bàn giao được công bố đúng thời điểm Su-35 xuất hiện tại thành phố Nam Xương, Trung Quốc, nơi chiếc tiêm kích này tham gia trình diễn khả năng cơ động và hiệu suất bay vượt trội. Đây không chỉ là hoạt động hợp tác kỹ thuật, mà còn là dịp để Nga thể hiện sức mạnh của dòng chiến đấu cơ hàng đầu mà họ đang sở hữu.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Su-35 giữ vai trò trung tâm trong lực lượng không quân Nga. Loại máy bay này được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt và khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiến đấu không đối không tầm xa cho đến chế áp hệ thống phòng không đối phương. Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) – đơn vị sản xuất Su-35 cho biết, máy bay được thiết kế để giành ưu thế trên không trong mọi điều kiện thời tiết và được phát triển dựa trên nền tảng của huyền thoại Su-27, nhưng đã được cải tiến sâu rộng để đạt chuẩn "thế hệ 4++" với khả năng chiến đấu vượt trội.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec nhấn mạnh rằng tốc độ giao hàng đang được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Đại diện Rostec tuyên bố: "Chúng tôi đã tăng tốc giao máy bay chiến đấu hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của quân đội. Su-35S hiện là một trong những máy bay chiến đấu mạnh mẽ và tiên tiến nhất thế giới, đã tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không và được trang bị các hệ thống điện tử cùng vũ khí tầm xa hàng đầu".

Su-35 được trang bị ba radar riêng biệt, bao gồm một radar băng tần L tích hợp ở gốc cánh, giúp tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình và mở rộng phạm vi giám sát. Hệ thống điện tử hàng không của máy bay đạt độ tinh vi tương đương với các tiêm kích thế hệ thứ năm, cho phép phi công kiểm soát tình huống chiến đấu một cách toàn diện.

Đáng chú ý, việc tăng cường giao Su-35 cho quân đội Nga diễn ra song song với làn sóng đơn hàng xuất khẩu mới trong năm 2025. Tính đến nay, đã có ba quốc gia xác nhận đặt mua dòng tiêm kích này, gồm Iran, Algeria và Ethiopia. Trong đó, Iran được cho là đã ký hợp đồng mua 48 chiếc, Ethiopia đặt mua 6 chiếc ban đầu nhưng có thể sẽ mở rộng gấp hai đến ba lần, còn Algeria dự kiến dừng lại ở số lượng hiện có, để chuyển sang tiếp nhận máy bay chiến đấu thế hệ năm Su-57

Giới quan sát nhận định, sự quan tâm lớn từ các nước ngoài cùng với áp lực gia tăng từ các thành viên NATO chính là yếu tố thúc đẩy Nga mở rộng dây chuyền sản xuất Su-35, nhằm đáp ứng cả nhu cầu trong nước và quốc tế.

Theo các báo cáo quốc phòng, Su-35 được cho là máy bay chiến đấu có số lượng bắn hạ đối phương nhiều nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Khả năng tấn công tầm xa của dòng máy bay này tiếp tục được cải thiện với việc tích hợp tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động R-77M, chính thức được xác nhận đưa vào trang bị từ tháng 7 vừa qua.