Ông Trump cảnh báo thời gian còn lại của Tổng thống Venezuela

Tổng thống Maduro từng cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chính quyền ở Venezuela để chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của nước này (ảnh: Al Jazeera)

Theo CBS News, kể từ tháng 9, ông Trump đã chỉ đạo quân đội phá hủy ít nhất 9 chiếc thuyền ở ngoài khơi Venezuela và triệt hạ hơn 30 “tội phạm buôn lậu ma túy” (do Mỹ cáo buộc). Nhiều nghị sĩ Mỹ, trong đó có 4 thành viên đảng Cộng hòa, đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hành động này.

Hôm 3/11, phát biểu trong chương trình 60 Minutes của kênh CBS (Mỹ), ông Trump cảnh báo thời gian của Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro không còn nhiều, nhưng bác bỏ khả năng tấn công quân sự nhằm vào Venezuela.

“Tôi không nghĩ vậy, tôi nghi ngờ khả năng đó. Nhưng họ đã đối xử với chúng ta rất tệ. Không chỉ là vấn đề ma túy, họ đẩy hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Có những người mà chúng ta không muốn tiếp nhận – những tên tội phạm”, ông Trump trả lời khi Norah O'Donnell, người dẫn chương trình của CBS, hỏi rằng “liệu Mỹ có đang chuẩn bị xung đột với Venezuela?”.

“Chuyện này để ngăn chặn ma túy? Hay để lật đổ Tổng thống Maduro?”, O'Donnell hỏi.

“Không, chuyện này liên quan đến rất nhiều điều. Đây là quốc gia đã để tội phạm tràn sang nước Mỹ. Với tôi, đó gần như là vấn đề số một”, ông Trump nói.

“Về Venezuela, liệu thời gian cầm quyền của ông Maduro có sắp kết thúc không?”, O'Donnell hỏi thêm.

“Tôi nghĩ là có. Tôi cho là như vậy. Đúng thế”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo RT, tuần trước, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền của ông Trump đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân sự ở Venezuela như một phần của cuộc chiến chống “khủng bố ma túy”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 3/11, ông Trump dường như bác bỏ kế hoạch này.

“Tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy. Tôi sẽ không tiết lộ cho các bạn biết tôi sắp làm gì với Venezuela”, ông Trump nói.

Hôm 31/10, Washington Post đưa tin, Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự khổng lồ ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, bao gồm khoảng 10.000 binh sĩ và 6.000 thủy thủ. Ngoài ra, còn có 8 tàu chiến Mỹ, một tàu tác chiến đặc biệt và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 3/11, O'Donnell lưu ý, USS Gerald Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – “đang trên đường tới” vùng biển Caribe.

Theo RT, Venezuela đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, gây căng thẳng, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc và Iran.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga đang “theo dõi chặt chẽ tình hình” ở Venezuela.