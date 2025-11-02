Venezuela "cần hỗ trợ" giữa căng thẳng với Mỹ, Điện Kremlin lên tiếng

Tổng thống Venezuela Maduro trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: Reuters)

Nga theo dõi chặt chẽ tình hình ở Venezuela

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Venezuela, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đối mặt với áp lực quân sự từ Mỹ.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Venezuela”, ông Peskov nói, bình luận về thông tin của Washington Post rằng, Tổng thống Venezuela đã gửi yêu cầu hỗ trợ quân sự tới Tổng thống Nga Putin.

Trước đó, hôm 1/11, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án Mỹ dùng “lực lượng quân sự quá mức” trên vùng biển Caribe, gây căng thẳng với Venezuela.

Hôm 31/10, Washington Post đưa tin, Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự khổng lồ ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, bao gồm khoảng 10.000 binh sĩ và 6.000 thủy thủ. Ngoài ra, còn có 8 tàu chiến Mỹ, một tàu tác chiến đặc biệt và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 2/11 tuyên bố, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công khác ở vùng biển Caribe, khiến ít nhất 3 người trên một chiếc thuyền thiệt mạng.

Vụ tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắm vào một chiếc thuyền “mà tình báo Mỹ xác định có liên quan đến việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp”, ông Hegseth cho hay.

“3 tên khủng bố ma túy trên thuyền đều thiệt mạng”, ông Hegseth thông báo trên mạng xã hội X.

Quân đội Mỹ phóng tên lửa vào “xuồng chở ma túy” ngoài khơi Venezuela (ảnh: Reuters)

Theo Guardian, kể từ đầu tháng 9, các vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe đã khiến ít nhất 62 người thiệt mạng, bao gồm cả công dân Venezuela và Colombia, đồng thời phá hủy 14 chiếc thuyền và một tàu ngầm. Mỹ cáo buộc các phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, nhưng chưa đưa ra bằng chứng.

Điện Kremlin: Không cần vội vàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump – ông Putin

Phát biểu hôm 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, một cuộc gặp “khẩn” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin là có thể xảy ra, nhưng hiện tại chưa cần thiết.

“Về mặt lý thuyết, điều đó là có thể, nhưng hiện tại chưa cần thiết”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, vấn đề hiện nay là cần khẩn trương giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

“Cần phải có những nỗ lực cẩn thận và chi tiết để giải quyết xung đột Ukraine, thay vì vội vàng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Peskov nói.

Hôm 22/10, ông Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại Hungary với ông Putin vì muốn “chắc chắn đạt được một thỏa thuận” nếu gặp nhà lãnh đạo Nga.