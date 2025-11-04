64 người Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Ngày 4-11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Trong số này có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey.

Ngoài ra, có 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Ảnh: BĐBP

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng hai nước đã ký kết, hoàn tất các thủ tục trao trả 65 công dân; tổ chức kiểm tra y tế và sức khỏe, xác minh và điều tra ban đầu trước khi bàn giao cho công an các tỉnh, thành.

Theo ghi nhận, hầu hết người được trao trả cho biết bị lừa qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" rồi bị khống chế đưa về công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ban đầu xác định 65 công dân thuộc 24 tỉnh, thành phố bao gồm 8 nữ, 57 nam, tuổi từ 18 – 40.

Đáng chú ý, có công dân đã tố cáo NVT (38 tuổi, ở xã Tân Khai, Đồng Nai) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Hầu hết người được trao trả cho biết bị lừa qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". Ảnh: BĐBP

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết trước khi tiếp nhận 65 công dân từ Campuchia trở về nước, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tra cứu trên phần mềm xuất nhập cảnh, sàng lọc các đối tượng…

Bước đầu xác định có một thanh niên thuộc đối tượng truy nã, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Công an TP Hải Phòng đưa về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nhân thân trước khi bàn giao cho các địa phương. Ảnh: BĐBP

Đây là lần thứ hai lực lượng bộ đội biên phòng Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến từ phía Campuchia trở về nước qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 85 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Đây là nhóm người bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Kratie do có "hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến" trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước bạn.