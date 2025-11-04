Tổng thống Ukraine phủ nhận 'kế hoạch hòa bình 12 điểm'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Telegram)

Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin, các nước châu Âu đang hợp tác với Ukraine về một đề xuất 12 điểm nhằm chấm dứt giao tranh với Nga trên các mặt trận hiện tại.

Trong cuộc họp báo ngày 4/11, khi được hỏi về kế hoạch này, ông Zelensky nói: “Điều quan trọng là tôi - với tư cách tổng thống Ukraine - đã xem xét kế hoạch này hay chưa. Câu trả lời là chưa. Dù có nhiều ý tưởng và đề xuất khác nhau từ châu Âu về một giải pháp hòa bình”.

Ông Zelensky cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước báo cáo cho rằng Nga đang tham gia đàm phán theo “kế hoạch” nói trên.

"Thật kỳ lạ khi nghe tin Nga đang ngồi vào bàn đàm phán, bởi cho đến nay chưa có nhà lãnh đạo châu Âu hay tổng thống Mỹ nào có thể thuyết phục Nga ngồi vào bàn đàm phán", ông nói.

Tổng thống Zelensky lưu ý, bất kỳ nỗ lực nào tiếp theo về giải pháp hòa bình đều phải có sự tham gia của Mỹ, vì việc chuyển sang giai đoạn ngoại giao sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ chính trị và quân sự của Washington. Ông nói thêm rằng các cuộc tham vấn giữa các cố vấn đang diễn ra và nhiều cuộc thảo luận khác nhau đang được tiến hành, nhưng vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào được thống nhất.

Giao tranh “nóng” nhất ở Donetsk

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky xác nhận gần 1/3 tổng số cuộc giao tranh hiện đang tập trung xung quanh thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

“Tại Pokrovsk, đối phương đã không đạt được thành công nào trong vài ngày qua. Pokrovsk là nơi tập trung 26-30% các cuộc giao tranh ở tiền tuyến. Và 50% các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường trên không đều nhắm vào Pokrovsk. Các bạn có thể thấy tình hình khó khăn như thế nào đối với binh lính của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, hiện có khoảng 260-300 binh sĩ Nga ở Pokrovsk. Ở Kupiansk - một mặt trận “nóng” khác, có khoảng 60 binh sĩ Nga.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kostyantynivka và tình hình vẫn không thay đổi. Chiến dịch ở Dobropillia cũng đang được tiến hành.

“Tổng tư lệnh nói rằng quân đội đã giành lại được 2-3 km nữa. Nga nhận ra rằng họ đã hoàn toàn mất thế chủ động ở đó, và họ đang chuẩn bị trả đũa, họ đang tập hợp lực lượng”, ông Zelensky nói.